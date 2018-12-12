Под какие санкции может попасть Uber и его партнеры в Беларуси? 1 12.12.2018, 15:05

В письме Нацбанка Беларуси схема расчета сервиса Uber с транспортными компаниями была названа незаконной.

Как передает «Еврорадио», главная претензия — использование иностранной валюты при проведении расчетов за оказанные в нашей стране транспортные услуги. Из письма Нацбанка было непонятно, будут ли какие-то последствия для Uber.

Минская юридическая компания Verdict на своей странице в Facebook высказала мнение, что "обеспокоенность по поводу наличия проблем у Uber или его партнеров в Беларуси пока преждевременна". Посреднические услуги, которые оказывает сервис (он самостоятельно удерживает вознаграждение из суммы средств, полученных от пассажиров), являются нарушением законодательства, но Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает прямой ответственности для резидента-заказчика.

Штраф могут наложить только на ИП или компанию за незаконное принятие валюты в качестве платежного средства — от 100 до 200 базовых величин, т.е. от 2450 до 4900 рублей (с конфискацией валюты или без конфискации). Дело в том, что белорусский перевозчик получал от нидерландской компании на свой счет средства в долларах. Однако и эта проблема решается, если их будут переводить в белорусских рублях (как и было до августа, если верить письму Нацбанка).