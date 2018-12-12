Кидают партнеры и строители: что поражает иностранцев в Беларуси 5 12.12.2018, 15:33

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Иностранные бизнесмены жалуются на лень строителей и бумажный документооборот.

Самые большие бухгалтерии – в белорусских офисах. Однако иностранцы готовы с этим работать, так как на нашем рынке мало сильных конкурентов, сообщает «Белсат».

«Я столкнулась с белорусскими строителями. Это было что-то. Это было удивление. Ведь в Германии делают быстро и под ключ. И не надо над ними стоять: Ну вы как? Вы сделаете? Вы действительно сделаете?» – вспоминает свои эмоции Агата Сидорович, директор детского сада «EICHHÖRNCHEN».

Агата приехала в Минск из Берлина, она психолог, жена белорусского бизнесмена и живет в Беларуси уже семь лет. Год назад она открыла здесь первый немецкий детский сад. Сначала собиралась арендовать для сада коттедж в Цнянке. Но в последний момент, когда Агата ехала уже подписывать договор, хозяйка неожиданно передумала. И сообщила об этом в sms.

В Германии, если люди договорились, значит, договорились. А в Беларуси Агате пришлось в начале учебного года срочно искать другое помещение и делать там ремонт. Тогда Агату и поразила лень белорусских строителей. Найти воспитателей сначала тоже было непросто.

Агата и сама нетрадиционный руководитель. С группой на 14 детей у нее работают четыре воспитательницы и остеопат. Агата работает с ними рядом, а не в кабинете, и очень любит нашу традицию пить чай на работе. Говорит, что это очень сближает.

Компания доставки еды «MENU.BY» пришла на белорусский рынок два года назад после старта аналогичных проектов в Армении и Грузии. И первое отличие от других стран – очень много бюрократической работы. Чтобы подготовить курьера к работе, в Армении нужны только сумка и униформа.

«Что мы даем здесь: сумка, униформа, техосмотр, медосмотр, санпаспорта, медосмотр, который он сам должен пройти и принести нам эту справку, что он пригоден. Закупаем ему кассу, терминал и пускаем в ход», – перечисляет все нужное Ануш Нерсисян, директор компании «MENU.BY».

В Минске самый большой отдел в компании – бухгалтерия. Ведь надо обрабатывать большой поток бумажных документов. Бухгалтером уже не хватает места в старом офисе, и компания переезжает в больший.

Директор отмечает, что в Беларуси, в отличие от Армении и Грузии, перед подписанием договора очень долго изучают документы, обсуждают в них каждую букву. Это очень затягивает работу. Любой договор, который в другой стране они могут заключить за неделю, здесь занимает месяцы.

В то же время Ануш считает, что у нас больше гарантий от произвола со стороны государства, если ты честно работаешь. А вот налоги здесь намного выше. И держать человека в штате значительно дороже.

Главный офис международного медиаконцерна «Шибстед» находится в Осло. У нас концерну принадлежит интернет-площадка объявлений «Куфар». Во всех странах, где работает, компания запустила сервис «Безопасная сделка».

За исключением Туниса и Беларуси. Суть сделки в том, что плата за товар происходит онлайн через интернет-площадку, а та замораживает деньги у себя, пока покупатель не подтвердит, что товар соответствует объявлению.

«Сейчас у нас такой возможности нет, так как на законодательном уровне, чтобы так делать, мы должны стать финансовой организации или банком, – объясняет наши особенности Артем Рябцевич, директор площадки «Куфар».

Однако директор отмечает, что есть в Беларуси и плюсы. Например, малая конкуренция: здесь нет таких сильных игроков, как, например, «Facebook marketplace». К тому же, белорусский рынок только начал развиваться, и иностранные компании могут влиять на его развитие. И такой потенциал побеждает все минусы от работы в Беларуси.