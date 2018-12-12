Люди готовы бороться за справедливость до победы 1 Сергей Законников

12.12.2018, 15:52

1,063

Сергей Законников

Почему учитель получает зарплату меньшую в три раза, чем пенсия чиновника?

Радует, что в публичном пространстве чаще звучит понятие «справедливость», так как сам я в раздумье не забываю о нем никогда. В славянских краях оно существует испокон веков, регулирует и поддерживает здоровый смысл жизни.

Для того, чтобы вести предметный разговор о важной категории социально-философской мысли, морального, правового и политического сознания людей, вспомним ее определение.

Справедливость - это «понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и его оплаты, заслуг и их признания, преступления и наказания, соответствия роли различных социальных слоев, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нем».

В моей душе к радости за то, что в обществе закипели рассуждения людей о справедливости, примешивается презрение к ее ярым «адвокатам», которые занимают высокие должности. Из коттеджей в Дроздах несправедливости не видно, жизнь выглядит счастливой от пят до макушки.

На встрече с активом БРСМ правитель Беларуси, который ознакомился с российскими социологическими опросами, сделал «великое открытие»: «Люди, что бы вы думали, на первое место поставили? Не благополучие свое. В России, да и у нас, где люди не совсем богато живут, они не поставили на первое место какой-то рынок или плановую экономику, они поставили на первое место то, чему мы были всегда привержены, к чему я всегда вас призывал, — справедливость. Люди требуют справедливости».

В демагогической тираде, рассчитанной на несведущую молодежь, которая слабо осмысливает действительность, правдивой и важной видится только последняя фраза: «Люди требуют справедливости». Это действительно так, но почему узнавать о напряженности в своем обществе нужно через Россию?

Местные и иностранные независимые эксперты говорят, что в Беларуси «социальной справедливостью даже и не пахнет». Жалобами тысяч людей завалены чиновничьи кабинеты, ими переполнен интернет и независимая печать. Моя почта и звонки читателей также рассказывают о нарушениях законов, прав и свобод, о сильном административном давление. А представители власти продолжают восхвалять себя, свою социальную политику.

Цитирую то, что среднестатистический слушатель пропускает мимо ушей, что рассчитано, видимо, на заграницу, так как звучит очень неправдоподобно. Глава администрации Лукашенко Н. Качанова патетически заявляет: Беларусь — одна из немногих стран, где все усилия власти сосредоточены на достижении главных целей: социальной справедливости, качества жизни людей, благосостояния, где самой высокой ценностью является человек».

Замечу, что она, как действующий чиновник-популист, впереди ставит социальную справедливость.

А экс-телепропагандист Г. Давыдько, которого отправили в «Белую Русь», клянется в верности правителю и подчеркивает: «Важно, чтобы наши товарищи по объединению четко уяснили для себя и разделяли цель организации по консолидации белорусского общества, объединении граждан вокруг идей государственности, независимости и торжества социальной справедливости».

Он отдает приоритет государственности, притом авторитарной, при которой «работает один президент, которому мешают внешние и внутренние враги». Но согласны ли вы с хвастовством номенклатурщиков миллионы белорусов?

Опыт человечества доказал, что при авторитарном режиме доступ к национальному богатству имеет только бюрократическая верхушка.

В таком государстве существует две морали: внешняя, показушная предназначеная для трибунных речей и советов, а внутренняя - на уровне сознания каждой личности. Людям навязываются порочные качества - лицемерие, лесть, культ начальника, корысть и властолюбия.

Не каждый человек в удушающих условиях способен оставаться честным, преданным истине и справедливости. Личность сводится к состоянию молчаливой биомассы. Номенклатурный слой приобретает неограниченную власть над населением, он подавляет демократические взгляды и ценности. В результате в обществе царит страх, у людей исчезает чувство собственного достоинства, развивается желание выслужиться, чтобы не быть раздавленным высшим начальством и заполучить блага. Именно так выглядит портрет современной Беларуси.

Справедливость - это не уравниловка. Каждому человеку, чтобы жить богато и комфортно, нужно тщательно и качественно работать. Условия для такой деятельности как раз и должна обеспечить власть. Политическая и экономическая свобода - лучший двигатель прогрессивного развития общества.

Уничтожение справедливости, которая в несовершенном виде, но существовала в советском обществе, началась с установлением авторитаризма. Правитель, привыкший действовать «совхозными» методами, сделал людей «государственными» и «негосударственными».

В определенной степени повторилась ситуация, когда после большевистского октябрьского переворота Россия, в которой находились и белорусы, радикально разделилась на «красных» и «белых». К открытой гражданской войне в конце ХХ века все же не дошло, так как условия были другими, но конфронтация между социальными слоями населения на почве несправедливости не прекращается.

Граждане видят, что несправедливость растет стремительно, катастрофически. Бюджетников возмущает разделение по принадлежности, потому что все служащие - люди государственные. Почему врач, учитель, преподаватель вуза получают зарплату меньшую в три раза, чем пенсия чиновника? Почему уборщица в Доме правительства или администрации имеет преимущества не только перед такой же работницей в другом учреждении, но и квалифицированным специалистом?

Люди пишут: «Мы честно отработали тридцать лет и больше, а сейчас нас приравняли к тем, кто получает так называемую социально пенсию». Авторитарный режим растоптал достоинство миллионов людей. Они выбивались из сил, чтобы заработать лучшую пенсию, пожить нормально хоть на старости лет, а кто-то не работал, хлестал «чернила» и валялся под забором, не вылезал из тюрем, тем не менее - результат одинаковый ...

Нужно помнить высказывание знатока человеческой души, гениального русского писателя Ф. Достоевского, корни которого из Беларуси: «Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда её».

Справедливость была, есть и будет главным нравственным законом. Люди всегда готовы бороться за нее до победы.

Сергей Законников, «Свободные новости»