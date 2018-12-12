The Hill: Очередная выходка Путина может выйти ему боком 12.12.2018, 16:02

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«Северный поток – 2» может стать жертвой перемудрившего правителя РФ.

Германия позиционирует себя в качестве совести Европы. Она принимает потоки беженцев и бранит тех, кто этого не делает. Она утверждает, что оберегает европейское единство от государств-раскольников и высмеивает Америку за то, что та выбрала в президенты торговца недвижимостью, пишет издание The Hill (перевод – inosmi.ru).

Но Германия, эта самопровозглашенная обитель европейских ценностей, также является страной, где живут Putin Versteher (понимающие Путина). И корпоративная Германия готова отдать Кремлю величайшую победу в «трубопроводной политике».

Трубопровод «Северный поток — 2» стоимостью 10 миллиардов долларов получил в Германии все необходимые разрешения и подтверждения. После его ввода в строй Германия станет европейским хабом по перекачке дешевого российского газа.

Понимающие Путина немцы повторяют его заявление о том, что «Северный поток — 2» «несомненно абсолютно свободен от политики… и является чисто коммерческим проектом». Это утверждение не соответствует действительности. «Северный поток — 2» должен расколоть Европу надвое и принести значительные экономические убытки Украине, неудачи которой стали для Путина высшим приоритетом.

Германия была единственной страной, поддерживающей проект трубопровода «Северный поток — 2», который строят российский газовый монополист «Газпром» и немецкие/австрийские энергетические гиганты. Они прокладывают трубы по дну Балтийского моря, чтобы российский газ шел напрямую в Германию. Этот газопровод перенаправит газовые потоки из Восточной и Центральной Европы, и со временем транзит газа через Украину прекратится.

Соглашение по «Северному потоку — 2», подписанное без консультаций с ЕС, не соответствует энергетической политике Евросоюза, принципами которой являются диверсификация, независимые источники поставок в небольшие страны и проведение общеевропейской политики в отношении России и Украины.

Проект «Северный поток — 2» поддержала правящая коалиция Ангелы Меркель. Газопровод должен войти в строй в 2019 году. Казалось, что это вопрос решенный, пока Путин 25 ноября не предпринял действия в Керченском проливе, нарушающие общепризнанные нормы. С тех пор в Германии раздаются голоса, требующие пересмотреть проект «Северный поток — 2».

В пятницу Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) стала преемницей Меркель на посту руководителя Христианско-демократического союза, и это придало дополнительный стимул идее пересмотра проекта «Северный поток — 2», который влиятельная немецкая газета «Цайт» назвала «внешнеполитической катастрофой для Германии».

Давая интервью перед выборами, Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ее уже назвали АКК) заявляла, что хочет «заново проанализировать политическую значимость „Северного потока — 2"». Вот ее слова: «Пока у российского руководства существует впечатление, что оно может поступать, как ему вздумается, и никто его не остановит, оно не прекратит свои попытки».

В качестве одной из контрмер АКК выдвинула идею закрыть европейские порты для российских судов. Она отметила, что даже если «Северный поток — 2» начнет действовать, у Европы все равно сохранятся рычаги влияния, поскольку она сможет решать, сколько газа брать у России, а сколько — из других источников, таких как американский СПГ.

Чтобы понять, действительно ли «Северный поток — 2» оказался в беде, следует задуматься над политикой немецкой коалиции. На всем протяжении послевоенной истории Германией правили коалиционные правительства. В них ХДС и СДПГ были старшими членами, а партии поменьше, такие как «Зеленые» и «Свободные демократы», выступали в роли младших партнеров.

Из-за усиления антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) ни ХДС, ни СДПГ не набрали достаточно голосов, чтобы сформировать правящую коалицию с небольшой партией. Вместо этого они объединились в составе шаткой «большой коалиции», которая может рухнуть в любой момент, что приведет к досрочным выборам.

Пока существует эта большая коалиция, «Северный поток — 2» в относительной безопасности. Политики из СДПГ активно поддерживают данный проект, а последний канцлер из ее рядов (Герхард Шредер) председательствует в комитете акционеров «Северного потока — 2» и входит в состав правления «Газпрома». Поэтому позиция немецкого правительства на сегодня такова: «Северный поток — 2» должен быть построен, как и планировалось.

Кроме того, Германия хвалится тем, что она защитила Украину, добившись от России согласия на то, что часть газа, как и раньше, будет идти транзитом через украинскую территорию.

Последние региональные выборы в двух землях оказались катастрофой как для СДПГ, так и для ХДС, особенно поражение ХДС в Баварии. Сюрприз преподнесла усиливающаяся партия «Зеленые». Общенациональные опросы общественного мнения ставят «Зеленых» на второе место, указывая на то, что данная партия всего на несколько процентов отстает от ХДС.

Столкнувшись с собственным поражением на выборах, некоторые силы внутри СДПГ хотят выйти из состава большой коалиции, дабы партию не обвиняли в неудачах правительства.

По этой причине при АКК ХДС должна получить устойчивую коалицию, если и когда нынешнее правительство потерпит неудачу. Предложение ХДС отказаться от «Северного потока — 2» приведет коалицию к развалу и новым выборам, а АКК сможет стать кандидатом в канцлеры.

На всем протяжении дебатов «Зеленые» последовательно выступали против «Северного потока — 2». Они не войдут в состав коалиционного правительства с ХДС, если тот будет за доведение строительства до конца.

Если «Зеленые» и дальше будут добиваться успехов на выборах в регионах и по данным социологических опросов, ХДС наверняка будет строить свою предвыборную стратегию на платформе создания коалиции с этой партией, выступающей против «Северного потока — 2». Отказ от проекта может стать ключевым условием соглашения о формировании коалиции ХДС и «Зеленых».

Если Путин провалит верное дело, каким считается «Северный поток — 2», это станет огромным просчетом, который заметят все.

Как отмечает АКК, не Германия, а сам Путин вновь разжег споры о «Северном потоке — 2», заблокировав Азовское море, захватив украинские военно-морские катера и обвинив украинских моряков в нарушении закона.

Из-за такого беспредела «понимающим» Путина немцам будет трудно говорить о том, что «Северный поток — 2» является обычной коммерческой сделкой. Должно быть предельно ясно, что «Газпром» — это не коммерческое предприятие, а проводник российской геополитики.

И еще один неожиданный поворот. Россия предположительно поддержала антииммигрантскую партию «Альтернатива для Германии», чей успех на выборах сломал устойчивое политическое равновесие в стране и привел СДПГ к катастрофе. А ведь СДПГ была самым надежным союзником России во всей этой истории с «Северным потоком — 2». Что это — очередная ошибка великого стратега Путина?

Есть еще один момент, над которым стоит задуматься Вашингтону. Сомнения по поводу «Северного потока — 2» нарастают, и в этих условиях американские санкции против пяти сотрудничающих с Россией европейских энергетических гигантов могут напугать их и заставить покинуть тонущий корабль.

Хорошие отношения с США и с их могущественными финансовыми рынками гораздо важнее для этих компаний, чем выгоды от «Северного потока — 2». Более того, американские санкции будут популярны во всей Европе, особенно на востоке и в центре, в Прибалтике и Скандинавии.

«Северный поток — 2» может стать жертвой перемудрившего Путина. Что, шахматный гроссмейстер теряет навыки?