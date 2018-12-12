Звезда «Игры престолов»: Зрители будут в шоке от финала 12.12.2018, 16:15

Концовка сериала будет предельно эмоциональной.

Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов», пролила свет на развязку последнего сезона телесаги. Финал будет настолько неожиданным, что зрителям понадобится «помощь профессионалов», не меньше, уверена актриса.

«Мне кажется, после окончания шоу зрителям всего мира понадобится профессиональная помощь», — рассказала она в интервью E! News.

Кроме того, концовка «Игры престолов» будет предельно эмоциональной, добавила актриса.

Таким образом Бриенна Тарт подогрела и без того напряжённое ожидание выхода последнего сезона. На протяжении последних недель звёзды «Игры престолов» всячески напоминают о себе и о грядущем событии. Так, недавно актриса Лина Хиди запустила в Instagram странный флешмоб, показав, как она с коллегами проводит время на съёмочной площадке.