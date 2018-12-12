«Он уже победил»: Премию Сахарова за Олега Сенцова получила его сестра 12.12.2018, 16:18

Олег Сенцов

Благодаря поступку Сенцова о репрессиях со стороны России заговорил весь мир.

Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, которую вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

Во время награждения Каплан зачитала письмо от Сенцова, сообщает Громадське.

Уважаемые дамы и господа! Я не могу присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет другой. Слово - это главный инструмент человека, а часто его единственный, особенно когда у него отобрали все остальное. Словом можно вылечить, а можно покалечить, можно спасти, а можно убить, скомандовать «Огонь!». Есть люди, чьи слова могут много. Есть люди, наделенные властью и возможностями, но они используют силу своих слов по-разному. Можно призвать смириться и сдаться, а можно наоборот, призвать сопротивляться и бороться, даже когда нет шансов выжить, а есть шанс только погибнуть.

Но не так важно сколько ты прожил, важно как. Неважно когда ты умрешь, важнее как и за что. Можно до 18 лет быть простой крестьянкой, а затем своими словами поднять на сопротивление целую страну, принять унижения и мученическую смерть, а потом остаться жить вечно в истории под именем Жанна. А можно до глубокой старости прожить сытую жизнь кровавого правителя, неустанно говоря поток лживых слов, которыми якобы будет восхищаться твой народ, и тебе даже будут подавать руки мировые лидеры, не желая с тобой ссориться, но после смерти твое имя будет проклято, и слово Бокасса станет общим, и не оно одно. Современность часто несправедлива, история справедливая всегда - со временем все всегда встает на свои места и называется своими именами. И кто-то падает вниз, на кучу мусора, под проклятие освобожденного народа, вместе с обломками памятников самому себе, а кто-то, кого раньше преследовали и почти все презирали, наоборот, после смерти занимает достойное место в мировой истории, и его именем начинают называть улицы, корабли, премии.

Например, как эта. Андрей Сахаров это безусловно человек, на которого стоит равняться, и становиться даже где-то немного рядом с ним - это слишком большая честь для меня: он высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма. Но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду. Спасибо.

На церемонию вручения премии в Страсбург также был приглашен адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

Во время вручения премии Каплан заявила, что благодаря поступку Сенцова о репрессиях со стороны России заговорил весь мир.

"Олег привлек огромное внимание к теме украинских политзаключенных. Он уже победил", - сказала Каплан.