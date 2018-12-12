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Как гродненские журналисты боролись за свободу слова

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  • 12.12.2018, 16:30

В Гродно презентовали cпециальный календарь истории свободы слова.

Первые крупные процессы за оскорбление Лукашенко, задержания, обыски и протесты в знак поддержки независимых журналистов. Вместе с попыткой Александра Лукашенко утрамбовать свою власть, гродненские независимые СМИ первыми испытали на себе облаву репрессий, которые потом перекинулись на всю Беларусь. Поводом вспомнить историю свободы слова в Гродно стало издание специального календаря, каждая страница которого описывает постепенное уничтожение независимых СМИ после укрепления во власти Лукашенко. «Белсат» полистал календарь и выбрали несколько страниц, рассказывающих о самих громких делах, которые в свое время всколыхнули всю страну.

Павел Можейко во время презентации календаря в Центре городской жизни в Гродно. Фото — Василий Молчанов/Белсат

Первая «химия» за «клевету на президента»

За травлей газеты «Пагоня», которая издавалась в 1992-2001 гг., следил весь мир. Издание, которое начиналось, как западнобелорусский региональный обзор, быстро стало общенациональной общественно-политической газетой с тиражом в лучшие времена до 17 тысяч. 12 ноября 2001 года Высший хозяйственный суд закрыл газету. Через несколько месяцев редактор газеты Николай Маркевич получает 2,5 года лишения свободы, а журналист Павел Можейко – 2 года тюрьмы, журналистов признали виновными в «клеветt на президента».

Маркевич отбывал наказание в Осиповичах, Можейко – в Жлобине. Акции солидарности с журналистами продолжались до самого выхода их из тюрьмы.

Руководитель гродненского филиала БАЖ Ольга Корсун.Фото — Василий Молчанов/Белсат

Два года тюрьмы за стихотворение о Лукашенко

В середине 2000-х Гродно, как и всю Беларусь, всколыхнули протесты предпринимателей, которых власти в очередной раз попытались затравить. В Гродно акциями руководили Валерий Левоневский и Александр Васильев. 1 мая 2004 г. Левоневского арестовали на митинге, участники которого требовали отставки Александра Лукашенко. Активиста приговорили к 2 годам заключения вместе с Александром Васильевым. Суд признал их виновными в нанесении публичного оскорбления Александра Лукашенко, используя текст листовки, которая призывала жителей города прийти на первомайский митинг. Там же было напечатано стихотворение, в котором следствие установило оскорбление президента. Валерий Левоневский вышел на свободу 15 мая 2006 года, Александр Васильев – по амнистии 7 июля 2005 года.

Презентация календаря в Центре городской жизни в Гродно. Фото — Василий Молчанов/Белсат

Как закрывали «Биржу информации»

17 октября 2004 года в Беларуси происходит печально известный «референдум», который позволил Александру Лукашенко быть «бессменным» руководителем Беларуси. В сентябре этого же года главный редактор газеты «Биржа информации» пишет колонку в газете, которую называет «Измена именем народа» и где появляются строки: «Референдум (а без него третьего срока не получить), объявленный господином президентом, – это вызов обществу. Нужно не только не иметь совести, но и обладать «панским» презрением к плебсу, абсолютной уверенностью, что «плебс» ничего не понимает и не решает». В результате прокуратура возбуждает дело за «оскорбление президента». Елене Равбецкой грозит многолетнее тюремное заключение. Сначала суд признает, что редактор оскорбила честь и достоинство главы государства, однако, к счастью, дело заканчивается штрафом. В жертву власти назначают «Биржу информации».

Календарь, посвященный 35-летию гродненской независимой журналистики. Фото — Василий Молчанов/Белсат

Что делать со свободомыслящим художником?

2 марта 1999 года одновременно в редакции «Погони», объединении «Ратуша» и кукольном театре проводятся обыски. Что ищут КГБ и милиция? Они снизу доверху переворачивают квартиру художника Алеся Сурова в поисках «информационных материалов, связанных с альтернативными выборами, карикатуры и другую печатную продукцию. Художник Алесь Суров в 1995-1998 гг. стал автором десятков карикатур, которые «рвали шаблон», были смелыми и дерзкими, гродненцы вырезали их из газет и распространяли. Преследование художника длилось несколько месяцев. Благодаря вмешательству международного сообщества художника оставили на свободе, однако мастерской все-таки лишили.

«Именно на гродненских СМИ отрабатывались многие механизмы репрессий, которые после перекинулись на всю Беларусь. Здесь началась информационная зачистка, и мы стараемся разными способами сохранить память об этом», – говорит руководительница гродненского отделения БАЖ и инициатор создания календаря Ольга Корсун.

Отметим, что со сменой технологий, когда независимые журналисты ушли в сеть, власти не отказались от давления. Летом у гродненских журналистов, сотрудничающих с нашим телеканалом, прошли обыски. А месяц назад музыкант и журналист Александр Денисов был наказан за репост «ВКонтакте».


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