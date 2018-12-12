Лукашенко против бизнеса: самые известные цитаты 5 12.12.2018, 16:51

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От «вшивых блох» и «пиявок, сосущих кровь» до призывов не воровать и не быть жлобьем.

Удивительное признание Лукашенко, сделанное лет 10 назад, стало известно на днях, благодаря колонке издателя Виктора Жука, опубликованной в бизнес-издании «Человек дела», пишет «Салiдарнасць».

— А знаешь ли ты, что я — первый белорусский бизнесмен? — такой вопрос после пресс-конференции с главными редакторами задал ему Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, в 1985 году Горбачев разрешил арендный подряд, и он первым в республике внедрил его в совхозе «Городец».

Вспоминаем, как трансформировалось отношение к предпринимателям «первого бизнесмена Беларуси» за 24 года его правления.