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В Пинске раздают профсоюзные билеты потребителей алкоголя

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  • 12.12.2018, 16:56

В «профсоюзном билете» присутствуют ностальгичные тексты о СССР 60-х – 80-х годов.

В некоторых магазинах столицы Полесья покупателям предлагают вступить в профсоюз потребителей ликёро-водочной продукции и выдают профсоюзный билет, пишет «Медиа-Полесье».

Красная книжица выглядит почти как настоящая с реквизитами владельца, местом для фото и печати, страницами для наклеивания марок об уплате членских взносов.

Правда мелким шрифтом на первой странице «документа» напечатано, что данный профсоюз официально не зарегистрирован и является фантазийным объектом.

Оказывается, таким образом, рекламируется линейка водок, которые выпускает данное предприятие.

Рекламная кампания явно рассчитана на людей старшего возраста. В «профсоюзном билете» присутствуют ностальгичные тексты о СССР 60-х – 80-х годов (фактически это период брежневской эпохи застоя). Там написано о том, что эта была целая эпоха, в которую были сделаны передовые открытия и которой мы признательны и благодарны, о том, что тогда все были равны и, как интересно жилось в Советском союзе.

Заполненный разными марками профсоюзный билет можно вернуть в магазин для погашения. Марок должно быть 12, то есть столько бутылок водки надо купить. Получилась такая алкозависимая ностальгия по СССР.


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