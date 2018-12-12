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Конституция, превратившаяся в половую тряпку

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  • Игорь Яковенко
  • 12.12.2018, 17:07
Игорь Яковенко
Фото: day.kiev.ua

Декларируемый замысел создателей превратился в азиопную самодержавную порфиру.

В детстве мне было жалко вещи, которые выбрасывают на помойку. Вот живет себе в шкафу, в тепле и уюте, какая-нибудь футболка. Ходим с ней на улицу, потом возвращаемся в теплый уютный дом. А потом она изнашивается и ее выкидывают на помойку, в холод, дождь, в общество окурков, комков грязи и других таких же ненужных и чужих вещей. Или того хуже, превращают ее в половую тряпку…

Примерно такие ощущения, сентиментальной жалости смешанной с брезгливостью, вызывает сегодня Конституция РФ, принятая ровно 25 лет назад, 12.12.1993. Эта вещь изначально была пошита не слишком складно, суперпрезидентская конструкция власти стояла колом и превратила современный европейский костюм – таков была изначально декларируемый замысел создателей этого документа – в азиопную самодержавную порфиру.

Этот самодержавный дефект основного закона страны, заложенный в него изначально, оказался еще и способным расти, подобно раковой опухоли. Поскольку самодержец № 2 оказался еще и банальным уркой, не признающим никаких законов и ограничений. В результате он по Конституции должен был расстаться с должностью 10 лет назад, а сидит на России уже 18 лет, фактически пятый срок, вместо положенных двух.

В этой связи нельзя не отметить очень смешную статью, которую в декабрьском номере журнала "Закон" опубликовал Дмитрий Медведев. Статья называется "25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью". Вот один из наиболее забавных фрагментов: "Изменения Конституции, конечно, могут быть направлены на актуализацию статусов органов власти…". Не правда ли, это чудесно? В стране произошла узурпация власти, фактически ликвидированы выборы, разделение властей, независимость судебной власти, попираются права и свободы человека – и все это называется "актуализация статусов органов власти"! Когда Путина с Медведевым и другими подельниками  будут судить в Гааге, надо будет написать заметку под названием: "Актуализация статусов бывших правителей России".

Главное, конечно, не в изначальных дефектах Конституции, и не в поправках, существенно меняющих ее суть, а в том, что основной закон просто выброшен на помойку за ненадобностью, или превращен в половую тряпку. Кому какое сравнение больше нравится. Россия – одно из самых несправедливых государств мира, в котором 20 миллионов живут в нищете, а доходы 10% самых богатых в 15,6 раз превышают доходы самых бедных. И это – официальная статистика, реальный разрыв намного больше. Статья 7 Конституции, где написано про то, что "Российская Федерация – социальное государство" давно уже застрелилась бы от унижения и бессилия, если бы могла.

Красными буквами от стыда и позора горят строки всех статей 2-й главы Конституции "Права и свободы человека и гражданина". Вот прямо сейчас, когда Путин устраивает торжественный прием по случаю 25-летнего юбилея Конституции, один из ее создателей, 77-летний доктор физико-математических наук, правозащитник Лев Александрович Пономарев находится в изоляторе, отбывая срок за то, что выполнял свою правозащитную работу: защищал юношей и девушек, которых пытают и судят за несовершенное преступление. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (у этого несчастья тоже, кстати, 25-летний юбилей) Путин, отвечая на вопрос Сванидзе о Льве Пономареве, сказал: "Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, а страна потом погружается в условия чрезвычайного положения". Только человек, которого 18 лет пребывания в абсолютной власти, без шанса услышать слово критики, мог дойти до того, чтобы предположить, что Лев Пономарев, соратник Сахарова и последовательный противник любого насилия мог стать инициатором погромов.

25 лет назад в России появилась Конституция, которая, несмотря на изъяны, была очень похожа на конституции самых развитых стран мира. Спустя четверть века мы живем в условиях персоналистского режима фашистского типа. Вряд ли в этом виновата Конституция…

Игорь Яковенко, Blogspot.com


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