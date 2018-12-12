закрыть
12 декабря 2018, среда, 17:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Право есть, но платить принуждают

  • Михаил Пастухов
  • 12.12.2018, 17:30
Михаил Пастухов

Медицина в Беларуси все больше становится платной.

На каком основании? Правильно ли это? И что надо сделать, чтобы остановить тенденцию?

Право есть, но платить принуждают

Конституция гарантирует нам право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения (ч.1 ст.45). Государство в лице органов власти обязуется также создавать условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания.

Указанные положения Конституции повторяются в законе «О здравоохранении», который был принят 18 июня 1993 г. С тех пор он неоднократно изменялся и дополнялся. В последней редакции закона закрепляется право граждан на доступное медицинское обслуживание. Бесплатная медицинская помощь предоставляется «на основании государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения».

При этом помощь в государственных организациях здравоохранения предоставляется и за счет собственных средств, средств юридических лиц «и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь».

Тем самым, сейчас медицинские учреждения имеют возможность привлекать любые средства для осуществления своих задач, в том числе средства пациентов. При этом сфера платных услуг постоянно расширяется. Разница между государственными учреждениями здравоохранения и негосударственными клиниками стирается.

В связи с безудержным ростом цен на лекарственные средства, как отечественного производства, так и импортные, доступность медицинского обслуживания превращается в фикцию, особенно для пожилых людей.

На мой взгляд, указанная тенденция получила старт после решения Конституционного суда от 26 мая 2003 г. О нем следует сказать отдельно.

Решение КС от 26 мая 2003 г.

Насколько мне известно, инициаторами постановки вопроса о конституционности введения платы в государственных учреждениях здравоохранения выступила парламентская группа «Республика», сопредседателями которой являлись отставной генерал Валерий Фролов и «шоколадный» бизнесмен Сергей Скребец.

Тогда депутаты Палаты представителей поставили под сомнение конституционность статьи 5 закона «О здравоохранении», постановление правительства от 27 августа 1996 г. №566 «О платных видах медицинской помощи и услуг, оказываемых в государственных учреждениях здравоохранения» и постановление правительства от 28 июня 2002 г. №871 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных медицинских услуг в государственных организациях здравоохранения».

Следует отметить, что после обращения депутатов в Конституционный суд представители правительства «подсуетились» и приняли новое Положение о порядке оказания платных медицинских услуг и новый Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в государственных организациях здравоохранения. Понятное дело, что в новом перечне платных услуг стало меньше.

Оставшиеся услуги были объявлены как дополнительные к гарантированному государством объему бесплатной медицинской помощи. Как отмечалось в постановлении правительства, «...эти услуги оказываются по желанию гражданина на основании заключенного в письменной форме договора возмездного оказания медицинских услуг».

При таких обстоятельствах Конституционный суд посчитал возможным прекратить производство по делу в этой части. Предметом обсуждения осталась ч.3 ст.5 закона «О здравоохранении». Согласно этой норме, государственные организации здравоохранения могли оказывать платные услуги «в соответствии с перечнем и порядком, определяемыми cоветом Министров Республики Беларусь».

В решении от 26 мая 2003 г. Конституционный суд признал, что «оказание платных медицинских услуг допустимо сверх гарантированного объема медицинской помощи, установленного в качестве социальных гарантий в области здравоохранения». При этом суд сослался на государственные минимальные стандарты в области здравоохранения. На этом Конституционный суд посчитал свою задачу выполненной и признал статью 5 закона «О здравоохранении» не противоречащей Конституции.

В последующем эту статью, закрепляющую право граждан на бесплатную медицинскую помощь, законодатели поспешили убрать, заменив статьей под названием «Право иностранных граждан и лиц без гражданства на доступное медицинское обслуживание».

Правительство и Министерство здравоохранения продолжили практику взимания с граждан платы за медицинскую помощь в государственных учреждениях здравоохранения, прикрываясь постановлением Совета Министров от 18 июля 2002 г. №963 «О государственных минимальных стандартах в области здравоохранения». Тем самым Конституционный суд вкупе с правительством проигнорировали прямую норму Конституции о бесплатном лечении в государственных поликлиниках и больницах. Она обязывает государство лечить своих граждан бесплатно. Иное толкование ч.1 ст.45 Конституции я считаю отсебятиной и защитой государственных интересов в виде дополнительных поборов с граждан.

Что надо сделать?

В сфере здравоохранения Совет Министров утвердил Государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы. В числе основных задач программы: создание условий для здоровой и достойной жизни населения; совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка; снижение преждевременной смерти и стабилизация инвалидности населения; проведение мониторинга состояния здоровья населения.

К 2020 г. планируется увеличить среднюю продолжительность жизни до 74,6 лет, снизить детскую смертность и увеличить коэффициент рождаемости, снизить потребление алкоголя на душу населения до 9,2 литра.

На этом месте можно остановиться. Очень уж необычный способ укрепления здоровья. Согласно данным ВОЗ, за 2016 год Беларусь в рейтинге пьющих стран занимала второе место после Литвы с результатом 15 литров алкоголя в год на душу населения (с 16 лет). В 2017 году потребление алкоголя в Беларуси в пересчете на каждого взрослого человека каким-то неведомым образом снизилось при тех же объемах алкогольной продукции. В результате Беларусь «оттеснили» на 7-е место с показателем 12,4 литра.

Теперь нам предстоит снизить тягу к алкоголю еще на три литра «с носа». Правда, непонятно, как от этого улучшится здоровье непьющих и малопьющих граждан?

Мне представляется, что мы, как граждане страны, должны настаивать на выполнении государством своей социальной функции, в том числе о бесплатном лечении граждан. Это — наше конституционное право, и мы вправе его реализовать на 100%.

В нынешних условиях и на переходный период следует ввести ограничение платных услуг в государственных поликлиниках и больницах, снизить цены на лекарства в государственных аптеках, ввести льготы (до 50%) на приобретение лекарств для пенсионеров, инвалидов, детей, беременных женщин.

Как юристу и гражданину, мне хотелось бы перестроить работу по медицинскому обслуживанию населения. При этом главным стержнем новой политики должен быть тезис о бесплатном характере медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип