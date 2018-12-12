Право есть, но платить принуждают Михаил Пастухов

12.12.2018, 17:30

Михаил Пастухов

Медицина в Беларуси все больше становится платной.

На каком основании? Правильно ли это? И что надо сделать, чтобы остановить тенденцию?

Право есть, но платить принуждают

Конституция гарантирует нам право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения (ч.1 ст.45). Государство в лице органов власти обязуется также создавать условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания.

Указанные положения Конституции повторяются в законе «О здравоохранении», который был принят 18 июня 1993 г. С тех пор он неоднократно изменялся и дополнялся. В последней редакции закона закрепляется право граждан на доступное медицинское обслуживание. Бесплатная медицинская помощь предоставляется «на основании государственных минимальных социальных стандартов в области здравоохранения».

При этом помощь в государственных организациях здравоохранения предоставляется и за счет собственных средств, средств юридических лиц «и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь».

Тем самым, сейчас медицинские учреждения имеют возможность привлекать любые средства для осуществления своих задач, в том числе средства пациентов. При этом сфера платных услуг постоянно расширяется. Разница между государственными учреждениями здравоохранения и негосударственными клиниками стирается.

В связи с безудержным ростом цен на лекарственные средства, как отечественного производства, так и импортные, доступность медицинского обслуживания превращается в фикцию, особенно для пожилых людей.

На мой взгляд, указанная тенденция получила старт после решения Конституционного суда от 26 мая 2003 г. О нем следует сказать отдельно.

Решение КС от 26 мая 2003 г.

Насколько мне известно, инициаторами постановки вопроса о конституционности введения платы в государственных учреждениях здравоохранения выступила парламентская группа «Республика», сопредседателями которой являлись отставной генерал Валерий Фролов и «шоколадный» бизнесмен Сергей Скребец.

Тогда депутаты Палаты представителей поставили под сомнение конституционность статьи 5 закона «О здравоохранении», постановление правительства от 27 августа 1996 г. №566 «О платных видах медицинской помощи и услуг, оказываемых в государственных учреждениях здравоохранения» и постановление правительства от 28 июня 2002 г. №871 «Об утверждении Положения о порядке оказания платных медицинских услуг в государственных организациях здравоохранения».

Следует отметить, что после обращения депутатов в Конституционный суд представители правительства «подсуетились» и приняли новое Положение о порядке оказания платных медицинских услуг и новый Перечень платных медицинских услуг, оказываемых в государственных организациях здравоохранения. Понятное дело, что в новом перечне платных услуг стало меньше.

Оставшиеся услуги были объявлены как дополнительные к гарантированному государством объему бесплатной медицинской помощи. Как отмечалось в постановлении правительства, «...эти услуги оказываются по желанию гражданина на основании заключенного в письменной форме договора возмездного оказания медицинских услуг».

При таких обстоятельствах Конституционный суд посчитал возможным прекратить производство по делу в этой части. Предметом обсуждения осталась ч.3 ст.5 закона «О здравоохранении». Согласно этой норме, государственные организации здравоохранения могли оказывать платные услуги «в соответствии с перечнем и порядком, определяемыми cоветом Министров Республики Беларусь».

В решении от 26 мая 2003 г. Конституционный суд признал, что «оказание платных медицинских услуг допустимо сверх гарантированного объема медицинской помощи, установленного в качестве социальных гарантий в области здравоохранения». При этом суд сослался на государственные минимальные стандарты в области здравоохранения. На этом Конституционный суд посчитал свою задачу выполненной и признал статью 5 закона «О здравоохранении» не противоречащей Конституции.

В последующем эту статью, закрепляющую право граждан на бесплатную медицинскую помощь, законодатели поспешили убрать, заменив статьей под названием «Право иностранных граждан и лиц без гражданства на доступное медицинское обслуживание».

Правительство и Министерство здравоохранения продолжили практику взимания с граждан платы за медицинскую помощь в государственных учреждениях здравоохранения, прикрываясь постановлением Совета Министров от 18 июля 2002 г. №963 «О государственных минимальных стандартах в области здравоохранения». Тем самым Конституционный суд вкупе с правительством проигнорировали прямую норму Конституции о бесплатном лечении в государственных поликлиниках и больницах. Она обязывает государство лечить своих граждан бесплатно. Иное толкование ч.1 ст.45 Конституции я считаю отсебятиной и защитой государственных интересов в виде дополнительных поборов с граждан.

Что надо сделать?

В сфере здравоохранения Совет Министров утвердил Государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы. В числе основных задач программы: создание условий для здоровой и достойной жизни населения; совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка; снижение преждевременной смерти и стабилизация инвалидности населения; проведение мониторинга состояния здоровья населения.

К 2020 г. планируется увеличить среднюю продолжительность жизни до 74,6 лет, снизить детскую смертность и увеличить коэффициент рождаемости, снизить потребление алкоголя на душу населения до 9,2 литра.

На этом месте можно остановиться. Очень уж необычный способ укрепления здоровья. Согласно данным ВОЗ, за 2016 год Беларусь в рейтинге пьющих стран занимала второе место после Литвы с результатом 15 литров алкоголя в год на душу населения (с 16 лет). В 2017 году потребление алкоголя в Беларуси в пересчете на каждого взрослого человека каким-то неведомым образом снизилось при тех же объемах алкогольной продукции. В результате Беларусь «оттеснили» на 7-е место с показателем 12,4 литра.

Теперь нам предстоит снизить тягу к алкоголю еще на три литра «с носа». Правда, непонятно, как от этого улучшится здоровье непьющих и малопьющих граждан?

Мне представляется, что мы, как граждане страны, должны настаивать на выполнении государством своей социальной функции, в том числе о бесплатном лечении граждан. Это — наше конституционное право, и мы вправе его реализовать на 100%.

В нынешних условиях и на переходный период следует ввести ограничение платных услуг в государственных поликлиниках и больницах, снизить цены на лекарства в государственных аптеках, ввести льготы (до 50%) на приобретение лекарств для пенсионеров, инвалидов, детей, беременных женщин.

Как юристу и гражданину, мне хотелось бы перестроить работу по медицинскому обслуживанию населения. При этом главным стержнем новой политики должен быть тезис о бесплатном характере медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»