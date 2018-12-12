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Правозащитники и профсоюз РЭП: Требуем отменить декрет о «тунеядцах»

  • 12.12.2018, 17:46
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Фото: bortnikau.livejournal.com

Декреты властей направлены не на содействие занятости, а на общую трудовую повинность.

Независимый профсоюз РЭП, Белорусский Хельсинкский комитет, правозащитный центр "Весна" и правозащитный центр "Правовая помощь населению" (зарегистрирован в Украине) приняли совместное заявление о Декрете № 3 и сменившем его Декрете № 1, пишет praca-by.info.

ЗАЯВЛЕНИЕ

25 января 2018 года был издан Декрет №1 “О содействии занятости населения”, которым внесены изменения в Декрет №3 от 02.04.2015г. “О предупреждении социального иждивенчества”.

Внесение изменений стало вынужденным шагом властей в ответ на открытый протест граждан Беларуси в 2017 году против Декрета №3 “О предупреждении социального иждивенчества”.

Верховная власть переложила всю ответственность за реализацию Декрета №1 на местные исполнительно-распорядительные органы, которые должны утверждать списки так называемых “трудоспособных граждан, не занятых в экономике”.

Предполагается, что граждане, попавшие в списки “не занятых в экономике”, с 1 января 2019 года будут оплачивать полный тариф на горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года – на газоснабжение и теплоснабжение.

Помимо того, Декрет №1 предусматривает принудительное направление некоторых категорий граждан в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП).

В Декрете №1 заложено стремление властей узаконить принудительный труд, что противоречит Конституции Республики Беларусь и международным актам, ратифицированным Республикой Беларусь.

В соответствии со Всеобщей Декларацией прав человека, “каждый, кто работает, имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения”.

На наш взгляд, Декрет №3 и Декрет №1 направлены не на содействие занятости, а на достижение общей трудовой повинности – вне зависимости от размера заработной платы и достойного уровня жизни своих граждан.

Во избежание новых выступлений граждан, не согласных с антиконституционными декретами, и недопущения дестабилизации ситуации в Республике Беларусь, требуем отменить (приостановить) Декрет №3 и Декрет №1. Призываем органы государственной власти совместно с представителями общественности, правозащитных организаций, независимых профсоюзов безотлагательно заняться разработкой действенных мер, направленных на создание реальной мотивации для высокопроизводительного и качественного труда, с заработной платой не ниже средней зарплаты по стране на момент устройства на предложенное рабочее место, независимо от регионов и форм собственности предприятий, занятых в экономике Беларуси.

Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП)

Белорусский Хельсинский комитет

Правозащитный центр “Весна”

Правозащитный центр “Правовая помощь населению” (зарегистрирован в Украине)


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