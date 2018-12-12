Европа может закрыть свои порты для российских судов 4 12.12.2018, 17:55

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В Европарламенте готовится специальная резолюция.

В ней говорится о призыве стран ЕС закрыть свои порты для российских судов, пишет Укринформ.

"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не возобновит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в поправке.

По данным СМИ, ее внесла самая многочисленная политическая группа ЕП Европейской народной партии, а также докладчик по Украине депутат Михаэль Галер.

В резолюции осуждается акт агрессии против Украины в Керченском проливе. Также там есть требование освободить украинские корабли и моряков.

Кроме того, Европарламент призывает ОБСЕ расширить свой мандат в Украине на регион Азовского моря.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам Украины, включая порт Мариуполь.