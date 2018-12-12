Суета лузеров 4 Александр Обухович

12.12.2018, 18:01

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Александр Обухович

Без перекредитования Россией долгов Лукашенко дефолт представляется неизбежным.

Наблюдая всю серию совещаний, встреч, переговоров и инспекционных поездок Лукашенко за последние месяцы, невольно возникает ощущение то ли нервической суеты (как будто власть знает о подходе серьезных неприятностей, но не представляет, как с ними справиться), то ли начала «предвыборной» кампании. Когда остро необходимо напомнить электорату о прошлых заслугах и продемонстрировать сохранившуюся хватку.

Неплохо было бы пообещать электорату и светлое будущее, но за сегодняшними тяготами оно уж очень слабо просматривается. Даже задачу достижения уровня ВВП в $100 млрд. пришлось отложить на неопределенное будущее. Так что рисковать новыми «решениями» нового Всебелорусского собрания вряд ли стоит: может показаться смешно.

А на деле - не до смеха. Без перекредитования Россией наших долгов дефолт представляется неминуемым. Не в 2019г., так в 2020г. или чуть позже. И никакие облигации тут не спасут, да и не потянет наша экономика в нынешнем виде обслуживание таких долгов. А в обсуждении на совещаниях у президента состояния экономики сегодня чаще царит истерика, чем деловое обсуждение планов и их выполнения.

Ничего удивительного в этом нет: крах «белорусской модели» стал очевиден еще в 2011г., и дальнейшее ее существование носило исключительно разрушительный для экономики характер. А ведь и от нового правительства Сергея Румаса Лукашенко требует сохранения системы управления, которая - главная составная часть этой модели.

Между тем состояние экономики и ситуация на внешних рынках для наших предприятий продолжает ухудшаться. Как вследствие нарастающего технического и технологического отставания предприятий, так и вследствие мер, принимаемых правительствами разных стран для преодоления кризиса перепроизводства. Как следствие - мы стали интенсивно терять основной ресурс, необходимый для вывода экономики на траекторию развития, - человеческий капитал. Десятки тысяч наших высококвалифицированных специалистов успешно работают в России, Польше, Германии, США. При острейшем дефиците квалифицированных кадров у нас в стране.

И наша оппозиция, и российские аналитики пишут о том, что политическое поле страны зачищено, харизматичных политиков нет ни во втором, ни в третьем эшелонах власти. Но ведь не менее тщательно «белорусская модель» зачистила поле технических специалистов и менеджеров: не востребованные толком у нас, они нашли применение своим талантам за рубежом. Не случайно Лукашенко говорил о «пустых заводах», для которых трудно подыскать даже директоров.

И такое состояние дел характерно не только для нашей страны: с некоторыми вариациями отток населения с сохранением безработицы и дефицитом квалифицированных специалистов имеет место не только для Балтии, но и для России, Польши, Болгарии, Венгрии, Сербии. Не говоря уже об Украине. Те страны, что побогаче, компенсируют свои потери притоком из стран победнее. Россия - из Беларуси, Украины, других постсоветских стран, Польша - из Беларуси, Украины. Из них отток идет в Германию, США.

Не лучше обстоят дела и с техоснащением предприятий. Советское наследство, техоснащение советских времен, мы проели еще к 2010г. Что-то вкладывали в техперевооружение, конечно. Но если на Западе темп обновления основного капитала составляет не менее 10% в год и доходил до 14%, в России составлял 0,7% в год. У нас - 1,5-2% в год. И то - по отчетам, к которым мало доверия. То есть все годы независимости техническое и технологическое отставание от конкурентов только нарастало. И инвестиции, сделанные нами в «тучные годы» до 2010г., уже можно списывать. А за них еще не везде расплатились, поскольку делались они чаще всего в кредит. Да и инвестировали зачастую в морально устаревшее оборудование, уже списанное конкурентами.

Бесперспективным выглядит положение белорусских предприятий и на внешних рынках. За очень редким исключением нам не удалось преобразовать наши предприятия в фирмы, контролирующие свои сегменты рынков. Что требовало значительных инвестиций за рубежом и умения этими инвестициями управлять. Как результат: контроль над рынками отдали местным торговым посредникам. Которые чаще всего торговали не только продукцией наших предприятий, но и продукцией конкурентов.

К тому же Россия, уже лет 10 озабоченная реиндустриализацией, освобождая рыночные ниши для своих предприятий, не стесняясь, пускает в ход административный ресурс против наших предприятий. Так было и есть с МАЗами, тракторами, комбайнами, автобусами, электричками, молоком, цементом, продуктами деревообработки. И далее - везде. Пользуясь своим монопольным положением на рынке, российский торговый капитал отжимает у наших производителей значительную часть маржи. С другой стороны, аналогичные защитные меры своего рынка применяет ЕС (технология - чуть другая, суть - та же).

Вполне очевидно, что статус Беларуси как «сборочного цеха» СССР себя в новых условиях изжил. Наши бывшие советские гиганты сегодня обречены на угасание: в стране нет и не может быть ресурсов (десятки млрд. долларов!) для их выведения на конкурентоспособный уровень. У кого угасание пойдет медленное, у кого - побыстрее. Для выживания страны принципиально важно, чтобы темпы создания новой экономики были больше, чем темпы угасания старой. Как раз в этом проявляется и необходимость структурных реформ, и несостоятельность нашей власти в их разработке и реализации.

Но такие структурные реформы требуют не только финансов и организации. Не менее важной является и их инженерная проработка. А в нашей власти все меньше и меньше людей, имеющих опыт руководства современным промышленным производством. И тем более - его созданием. Им просто негде было сформироваться. Вот и остается слушать анекдоты от вице-премьера о том, что ПВТ, молоко, логистика и туризм сформируют новый облик экономики Беларуси.

Могут и сформировать. Новый Гондурас. Где очень небольшая часть населения живет по-европейски, а остальные - выживают на африканском уровне. Такая страна никогда не сможет создать ни приличную пенсионную систему, ни системы образования и здравоохранения. Нам это надо?

Александр Обухович, «БелГазета»