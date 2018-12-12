Командир захваченного украинского катера отказался давать показания

Командир захваченного украинского катера отказался давать показания4
- 12.12.2018, 18:25
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Он требует освобождения своих подчиненных.
Командир малого артиллерийского бронированного катера Бердянск ВМС Украины Роман Мокряк отказался давать показания российским следователям до освобождения всех членов экипажа бронекатера, захваченных вместе с ним в районе Керченского пролива, cообщает "Новое время".
Об этом 12 декабря сообщил адвокат Илья Новиков.
"Сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - заявил защитник в Faceboоk.
По словам Новикова, позиция Мокряка как командира бронекатера Бердянск заключается в том, что он один в ответе за происходящее на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен ни к какой ответственности.
Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.