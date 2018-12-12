Павла Северинца задержали в Куропатах за «неповиновение ГАИ» 2 12.12.2018, 18:52

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Павел Северинец

Политик заявил о фальсификации дела инспектором Алексеем Трапезниковым.

Вечером 12 декабря возле ресторана "Поедем поедим" рядом с Куропатами были задержаны сопредседатель оргкомитета партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец и активист Сергей Анненков.

В комментарии «Радыё Свабода» Северинец сообщил, что задержанных обвинили в неповиновении ГАИ.

«Милиционеров вызвал посетитель, которого мы не раз видели: он приезжает на автомобиле с номером «1945» и всегда ищет возможность устроить скандал. На этот раз отказался брать у нас буклеты о Куропатах и оставить автомобиль на въезде. Начал скандалить и вызвал сотрудников ГАИ. Это очередная провокация против нас», — заявил политик.

Видео задержания опубликовал в Фейсбуке активист Дмитрий Казакевич. На нем видно, как милиционер утверждает, что Северинца обвиняют в неподчинении законным требованиям сотрудника ГАИ, а сам Северинец заявляет, что никаких требований не было.

Кстати, на самого Казакевича инспектор ГАИ Алексей Трапезников составил протокол за то, что тот не пропускал в ресторан автомобиль Audi, но его не задержали. По словам Казакевича, Трапезников сфальсифицировал дело против Северинца и Анненкова.