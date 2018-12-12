Меркель выступит за продление санкций ЕС против РФ 12.12.2018, 18:59

Ангела Меркель

В Берлине говорят о готовности на предстоящем саммите ЕС продлить действие штрафных мер в отношении Москвы.

На предстоящем саммите Евросоюза канцлер ФРГ Ангела Меркель выступит за продление срока санкций, введенных ЕС против России. Москве до сих пор не удалось достичь прогресса в реализации "минских соглашений", - заявила Меркель в среду, 12 декабря, отвечая на вопросы депутатов бундестага, передает DW.

Говоря о соглашении по выходу Великобритании из ЕС, канцлер в очередной раз исключила возможность новых переговоров Брюсселя с Лондоном. "У нас нет намерений вновь изменять соглашение", - заявила она. Вместе с тем глава германского правительства указала, что по-прежнему надеется на упорядоченный "Брекзит".

Кроме того Меркель пообещала не позднее первой половины 2019 года подготовить новые предписания, касающиеся экспорта вооружений. Ужесточение этих правил еще в текущем году является одним из пунктов коалиционного договора, подписанного в феврале 2018 года.

В Берлине ожидают продления санкций ЕС

О том, что власти в Берлине ожидают от саммита ЕС продления срока действий штрафных мер против РФ, заявил агентству Reuters представитель правительства ФРГ. "К этому целиком и полностью готовы", - указал он. В то же время, по его словам, в Евросоюзе пока нет консенсуса по вопросу возможного расширения санкций против РФ из-за конфликта в Керченском проливе.

Саммит ЕС пройдет 13-14 декабря. Среди центральных вопросов повестки дня - соглашение с Великобританией о "Брекзите" и санкции в отношении РФ. ЕС ввел их в связи с аннексией Россией украинского полуострова Крым и поддержкой сепаратистов на востоке Украины.

10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о переносе на неопределенный срок намечавшегося на 11 декабря голосования в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту". Она признала, что проиграла бы голосование "со значительным отставанием", и высказала намерение предложить Брюсселю провести дополнительные переговоры о корректировке соглашения.