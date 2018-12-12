Битва за выход 1 Ярослав Шимов, «Радио Свобода»

12.12.2018, 19:29

Фото: Getty Images

Британия может остаться без премьера и без Брекзита.

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй может свергнуть ее собственная Консервативная партия. Сегодня вечером депутаты британского парламента от правящей партии голосуют по вопросу о доверии своему лидеру. Если Мэй проиграет, она лишится поста премьера.

За голосованием следит вся Европа – его итоги окажут влияние на выход Британии из Евросоюза (Брекзит). Политический кризис вокруг условий Брекзита, о которых Тереза Мэй договорилась с Брюсселем, но не с собственными однопартийцами, и привел британского премьера на грань отставки. Результаты голосования станут известны поздно вечером.

О чем и почему голосуют

Противники Мэй собрали не менее 48 подписей депутатов-консерваторов с выражением недоверия лидеру партии. Это необходимый минимум для постановки вопроса о доверии, сообщил Грэм Брейди – глава так называемого "Комитета 1922", внутрипартийного органа, который занимается надзором за выборами лидера консерваторов. По словам Брейди, назначенное голосование – "в интересах страны, правительства и Консервативной партии".

Тереза Мэй, естественно, так не считает. Выступив в среду утром перед журналистами у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, премьер-министр заявила, что от дрязг внутри правящей партии выиграет только оппозиция, прежде всего лейбористы во главе с придерживающимся радикальных левых взглядов Джереми Корбином. "Смена лидера Консервативной партии в нынешних условиях поставит под угрозу будущее нашей страны и создаст нестабильность, которую мы сейчас меньше всего можем себе позволить", – сказала Тереза Мэй.

С ней согласны многие. По данным на середину дня, не менее ста депутатов от Консервативной партии, в том числе ряд весьма влиятельных, публично выразили поддержку премьер-министру.

I am backing the Prime Minister 100% - and I urge every Conservative MP to do the same. She is battling hard for our country and no one is better placed to ensure we deliver on the British people’s decision to leave the EU. — Michael Gove (@michaelgove) 12 декабря 2018 г.

"Я на 100% поддерживаю премьер-министра – и призываю всех консервативных парламентариев сделать то же. Она ведет тяжелую борьбу за интересы нашей страны, и никто иной не сможет лучше обеспечить реализацию решения британского народа покинуть ЕС", – написал в Твиттере Майкл Гоув, министр по делам защиты окружающей среды, один из организаторов кампании 2016 года в поддержку Брекзита, политик, отношения с которым у Терезы Мэй складывались непросто.

Есть и противоположные мнения:

The Country needs a new leader, it is time for Mrs May to resign. — Jacob Rees-Mogg (@Jacob_Rees_Mogg) 12 декабря 2018 г.

"Стране нужен новый лидер, для госпожи Мэй настало время уйти в отставку", – считает влиятельный консервативный парламентарий Джейкоб Рис-Могг.

Для победы противникам Мэй требуется не менее 158 голосов из 315 (столько депутатов представляет сейчас Консервативную партию в Палате общин британского парламента). Но, по мнению аналитиков, если даже Мэй победит, однако против нее проголосуют 100–120 парламентариев, это, скорее всего, вынудит ее подать в отставку. Премьеру нужна не просто победа, а победа с разгромным счетом.

Конкуренты Мэй

Не исключено, что, поскольку голосование будет тайным, кое-кто из выразивших Мэй поддержку на самом деле выступит против нее. Тем более что имя того же Майкла Гоува называется среди возможных кандидатов в преемники Терезы Мэй. Другие претенденты – министр внутренних дел Саджид Джавид, министр труда Эмбер Радд и, конечно, "вечный" кандидат в премьеры Борис Джонсон, в прошлом – мэр Лондона, затем – министр иностранных дел, яростный критик того соглашения об условиях Брекзита, которое предложила на обсуждение британскому парламенту Тереза Мэй. В недавно вышедшей статье в газете Sun Джонсон призывал парламентариев отвергнуть договор с ЕС и приготовиться к так называемому "жесткому" Брекзиту – без какого-либо соглашения с Брюсселем:

Everyone can see the hideous choice that this deal imposes on this country: to accept law from Brussels – with no say – or else to accept the break up of the UK.



We must and can do much better https://t.co/P3XEJzM3CD — Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 декабря 2018 г.

Впрочем, если Мэй проиграет, ее преемник появится не сразу, а лишь в январе или в начале февраля. Вряд ли удастся раньше провести голосование по его кандидатуре, в котором будут участвовать уже не только депутаты, но и все желающие члены Консервативной партии. Между тем время поджимает: 29 марта 2019 года Соединенное королевство должно покинуть ЕС.

На каких условиях – пока не знает никто. Голосование по предложенному Терезой Мэй и одобренному ЕС договору о Брекзите было назначено на 11 декабря, но в последний момент отложено, так как Мэй признала, что у договора нет достаточной поддержки среди депутатов. После этого она отправилась на новые переговоры с европейскими лидерами. Многие увидели мрачную для британского премьера символику в забавном происшествии: перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель Тереза Мэй не сразу смогла выйти из автомобиля, двери которого оказались почему-то заблокированы.

"Непроходимый" Брекзит

Между тем вопрос с Брекзитом не решит любой исход сегодняшнего голосования, отмечает парламентский обозреватель Би-би-си Лора Кюнссберг:

Potential purgatory for both sides if she wins because May may never be able to pass her Brexit plans through Parliament, purgatory for her critics because they're stuck for a year which takes us past planned Brexit day — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 12 декабря 2018 г.

"Это потенциальное мучение для обеих сторон. Если Мэй выиграет, ей никогда не удастся протащить свой вариант Брекзита через парламент. Но и ее критиков не ждет ничего хорошего, поскольку они окажутся в подвешенном состоянии еще на год, а это значительно дольше намеченной даты Брекзита". Дело в том, что, по существующим правилам, если лидер партии выиграет голосование о доверии, этот вопрос может быть поставлен снова не ранее, чем через год.

Нет никаких гарантий, что Тереза Мэй продержится в премьерском кресле даже в случае убедительной победы над противниками в рядах своей партии. Ее вариант Брекзита в нынешнем виде не поддержат ни эти противники, ни лейбористская оппозиция, ни североирландские юнионисты – партнеры консерваторов по шаткой правительственной коалиции.

План Мэй предполагает несколько "мягких" решений ключевых проблем:

Поддержание общих с ЕС правил торговли, необходимых, чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение товаров через границу.

Заключение нового таможенного соглашения, которое позволит отказаться от контроля между Великобританией и ЕС, будто у них "объединенная таможенная территория".

Окончание режима "свободного передвижения" и возвращение контроля над количеством въехавших в страну людей, но при этом введение правил, позволяющих гражданам Британии и ЕС свободно путешествовать и подавать запрос на разрешение учиться и работать.

Эта версия Брекзита позволит не устанавливать реальную границу с Ирландией.

Великобритания покинет юрисдикцию Европейского суда, но в некоторых областях "общих правил" будет учитывать его решения.

Противники премьера говорят, что Британия в результате окажется в еще худшем положении, чем сейчас: ЕС будет обладать контролем над значительной частью британской экономики, а Лондон окажется не в состоянии повлиять на европейские законы. Североирландцев же больше всего беспокоит, появится ли вновь "жесткая" граница между этой частью Соединенного Королевства и соседней Ирландской республикой.

Если не Мэй, то… что?

Словом, противоречий такое множество, что, как выразился министр экономики Германии Петер Альтмайер, "как будут развиваться события, предсказать невозможно". Континентальная Европа смотрит на происходящее с любопытством и порой с плохо скрываемым злорадством. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил во вторник, что ЕС и рад бы помочь Британии найти выход из положения, "но не знает, каким образом". В этом заявлении звучало больше иронии, чем искреннего сочувствия.

Зато, похоже, у некоторых наблюдателей начинает вызывать сочувствие сама Тереза Мэй:

Whatever the outcome of tonight's vote of no confidence against #TheresaMay ,the world must admit she is a very strong and resilient woman who has a very difficult job nobody wants! pic.twitter.com/U6ydwQVR27 — Jerry Vance (@JerryAVance) 12 декабря 2018 г.

"Чем бы ни закончилось голосование о доверии Терезе Мэй, мир должен признать, что это очень сильная и упорная женщина с тяжелой работой, которую никто не пожелал бы!"

Но если отрешиться от несвойственной политике лирики, то вариантов, стоящих перед Британией в связи с Брекзитом, теперь не меньше семи.

1. Чудо: Тереза Мэй остается премьером и убеждает депутатов принять согласованный ею с Брюсселем вариант Брекзита. В таком случае Британия "мягко" покидает ЕС в конце марта будущего года. Неизвестно, верит ли еще в это сама премьер, но если да, то кроме нее, похоже, на такой исход не надеется уже почти никто.

2. Жесткая посадка: Мэй так или иначе уходит, ее преемник из числа радикальных консерваторов (допустим, Борис Джонсон или Джейкоб Рис-Могг) ведет страну к "жесткому" Брекзиту.

3. Выборы: консервативное правительство, во главе с Мэй или без нее, проигрывает голосование о доверии в парламенте (которое в любой момент может вызвать оппозиция). Назначаются новые выборы, результатом которых может быть победа лейбористов и премьерство Джереми Корбина. В таком случае Брекзит явно отложат – такой механизм тоже предусмотрен.

4. Повторение пройденного: парламент не принимает предложенный Мэй вариант Брекзита, но вносит в него многочисленные поправки и утверждает в измененном виде. В таком случае измененное соглашение придется вновь согласовывать с Евросоюзом (неизвестно, согласится ли он на это). Срок Брекзита опять-таки нужно будет перенести.

Участники массовой демонстрации противников Брекзита в Лондоне 20 октября

5. Всё сначала: обе стороны "забывают" о варианте, согласованном Мэй, и приступают к переговорам по-новому. Вероятность этого невелика: у Брюсселя нет никаких весомых причин идти на такие уступки Лондону. Понятно, впрочем, что и в этом случае на Брекзит в марте рассчитывать не приходится.

6. Полный назад: парламентское большинство решает остановить процесс Брекзита и отозвать соответствующую заявку из Брюсселя. Вариант маловероятный, однако легальный: на днях Европейский суд принял специальное постановление, подтверждающее право Британии на такой шаг.

7. Второй референдум: в стране нарастает кампания за повторный референдум о Брекзите. Активисты заявляют, что люди, голосовавшие за Брекзит в 2016 году, не представляли формы, в которой он будет происходить. Ранее Тереза Мэй исключила возможность подобного голосования, но ситуация меняется так стремительно, что исключать этот вариант тоже нельзя. Тем более если карьера Терезы Мэй близится к концу, что весьма вероятно, чем бы ни закончился ее сегодняшний бой с оппонентами.

Ярослав Шимов, «Радио Свобода»