Грузчики минского аэропорта украли восемь квадрокоптеров 10 12.12.2018, 19:59

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Стоимость украденного имущества составила $3000.

Следственный комитет расследует кражу, проищошедшую в Национальном аэропорту "Минск", сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 21 ноября 28-летний и 43-летний грузчики транспортно-логистического центра РУП "Национальный аэропорт Минск" украли восемь квадрокоптеров, принадлежавших юридическому лицу.

Злоумышленники вывезли дроны за территорию аэропорта и продали их.

Стоимость похищенного имущества оценивается в сумму более 6 тысяч рублей.

Сотрудники Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте задержали грузчиков. Следователи изъяли украденное имущество.

Расследование уголовного дела продолжается.