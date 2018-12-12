Акции РФ падают после решения Конгресса США по «Северному потоку-2» 1 12.12.2018, 20:03

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Индекс Мосбиржи снижается третий день подряд.

Индекс Мосбиржи снижается третий день подряд: акции ПАО "Газпром" могут упасть до минимума за две недели после того, как законодатели США одобрили резолюцию против проекта "Северный поток-2", передает finanz.ru.

"Инвесторов могло насторожить вчерашнее решение Конгресса США , - написала по электронной почте старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, отметив вес Газпрома в индексе в размере 13 процентов. - Это косвенно отражает его позицию в отношении России, что в преддверии обсуждения новых антироссийских санкций выглядит не очень оптимистично". В резюции конгрессмены призвали европейские правительства отказаться от проекта Nord Stream 2, а президента США Дональда Трампа - ввести против него санкции.

Акции развивающихся стран растут второй день подряд после освобождения под залог финдиректора китайской Huawei Technologies Co. Нефть Brent дорожает на фоне отраслевых данных о более значительном, чем ожидалось, снижении коммерческих запасов сырья в США, а также благодаря оптимизму по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Рынки на 16:00 по Минску:

Индекс Мосбиржи -0,5% до 2381,53, РТС -0,4% до 1130,63

Лидеры падения Мосбиржи: Yandex -2,2%, Лукойл -1,7%, Татнефть -1,4%

Лидеры роста Мосбиржи: МТС +2%, Сафмар +1,6%, Норникель +1,2%

Индекс MSCI Emerging Markets +1,3% до 977,58

Фьючерсы на S&P 500 +0,9% до 2663,8

Нефть марки Brent +1,7% до $61,2/барр.

Рубль к доллару не изменился - 66,3525, к евро -0,2% до 75,265

Доходность ОФЗ 26212 +3 б.п. до 8,7%

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