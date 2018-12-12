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Фотофакт: На главной елке страны протестировали праздничную иллюминацию

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  • 12.12.2018, 20:10
  • 1,192
Фото: nn.by

Высота главной елки - около 35 метров.

На самой большой и нарядной новогодней елке высотой около 35 метров, которая по традиции устанавливается на Октябрьской площади, протестировали праздничную иллюминацию, сообщает «Минск-Новости».

Искусственное дерево накрыли, словно сеткой, большим количеством ярко горящих шариков, так называемых пикселей, и превратили елку в своего рода экран, работающий по заданной программе. Программ около 200, они меняются каждые 5-10 секунд. Под елью стоит шкаф управления с драйверами.


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