Отрыв Зеленского 7 Петр Олещук, «Новое время»

12.12.2018, 20:20

3,309

Владимир Зеленский

Идея о втором туре Зеленский-Тимошенко уже не выглядит чем-то невероятным.

Итак, свежая социология. Теперь от КМИС. И интересна тем, что опросы респондентов начались в первый день «гибридного военного положения». И вообще, как показывают данные – особенно это на настроения не повлияло.

Более того. Отрыв Зеленского, который занимает 2-ю позицию, от 3-го Порошенко растет. Теперь он по значимым параметрам – общее количество опрошенных и те, кто примут участие в голосовании – уже имеет отрыв в 3 и 2%. А это уже больше статистической погрешности. Поэтому похоже, что все телодвижения действующему главе государства пока особой пользы не приносят.

Кстати, данные президентских рейтингов целом экстраполируются на рейтинги парламентарные. Конечно, все это пока условности, но тенденции одинаково интересны.

Ну и идея о втором туре Зеленский-Тимошенко уже не выглядит чем-то невероятным. Кстати, рейтинг Вакарчука «просел» более чем на 2%. Его избиратель, очевидно, устал ждать, когда же он наконец определится со своим участием.

Но есть и другие данные, позволяющие немного по-другому взглянуть на предыдущие результаты.

В частности, проведенный опрос показал: более 50% считают, что для реальных изменений недостаточно только замены лиц. Нужны еще и глобальные изменения в «правилах игры». Очевидно, что уроки недавнего прошлого, когда электорат постоянно использовали как «одноразовый народ» во время постоянной перетасовки публичных масок, все же влияют на сознание граждан.

Но пока это осознание очень своеобразно отражается на электоральных настроениях.

Петр Олещук, «Новое время»