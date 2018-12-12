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Додон: Я послал Лукашенко кукурузу и вино

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  • 12.12.2018, 20:28
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Отстраненный от должности президент Молдовы рассказал о своих подарках белорусскому диктатору.

Отстраненный от должности президент Молдовы Игорь Додон провел прямую линию в социальной сети "Одноклассники". Во время нее Додон рассказал об отношениях с руководителями других стран, передает euroradio.fm.

В частности, он сообщил, что получил от Александра Лукашенко приглашение посетить Минск. Также руководитель Молдовы рассказал, что отправил белорусскому диктатору посылку — кукурузу и молдавское вино.

"Не знаю, есть ли у него повара, которые умеют готовить мамалыгу. Он сказал, что молдаване есть", — добавил президент Молдовы.

Мамалыга — каша из кукурузной муки. Это традиционное блюдо Молдовы, Румынии, Западной Украины.


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