В Госдуму РФ внесли законы о цензуре СМИ и интернета

В Госдуму РФ внесли законы о цензуре СМИ и интернета6
- 12.12.2018, 20:37
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За «неуважение» к органам российской власти начнут сажать на 15 суток.
Российские сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутатДмитрий Вяткин внесли в Госдуму РФ пакет законопроектов об ужесточении наказания за публикации в средствах массовой информации и интернете.
За распространение материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти предлагается сажать под административный арест на срок до 15 суток.
Как сообщает «Интерфакс», соответствующие поправки авторы требуют внести в статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство»).
Второй законопроект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.
Одновременно Клишас, Бокова и Вяткин внесли законопроект о штрафах на сумму до 1 миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации под видом правдивых сообщений (фейковых новостей).
В случае если такая информация «создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий», гражданам будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей; должностным лицам - от 30 до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.