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В РФ неизвестный бросил гранату в авто с омоновцами

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  • 12.12.2018, 20:59
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В городе Назрань в Республике Ингушетия произошел взрыв.

Об этом сообщают источники агентства «РИА Новости».

В результате взрыва ранены двое человек, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленного источника. «Инцидент произошел в районе одного из городских рынков», — сообщил он.

По словам собеседника «Интерфакса», пострадавшие — сотрудники ОМОН. Они доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

По данным «РИА Новости», взрыв произошел у торгового центра «Ковчег». «Вечером в среду у торгового центра «Ковчег» в Назрани неизвестный бросил гранату в двух силовиков. В результате взрыва есть раненые», — рассказал агентству «РИА Новости» источник. Информацию о взрыве у торгового центра подтверждает «Кавказский узел» со ссылкой на собственного корреспондента. Портал уточняет, что взрыв произошел у левого крыла здания ТЦ «Ковчег», в котором находится офис «Совета тейпов», конференц-зал и мечеть. По данным портала, пострадал один человек.

Владелец ТЦ «Ковчег» Идрис Абадиев рассказал РБК, что инцидент произошел в соседнем с торговым центром здании, где расположен магазин Zenden. «В подвальном помещении сперва был выстрел, потом взорвалась граната, потом снова был выстрел. Через небольшой промежуток времени наружу выбежали раненые сотрудники правоохранительных органов. У них осколочные ранения, их сразу госпитализировали. Всю территорию оцепили», — рассказал Абадиев. По его словам, есть погибший. «Там на охране сидел один молодой человек, а сейчас он исчез, на телефон не отвечает, у нас есть подозрения, что это он [погиб]», — рассказал владелец ТЦ.

Газета «Ингушетия» со ссылкой на источник в силовых структурах региона утверждает, что неизвестный забросил ручную гранату в автомобиль. «По предварительной информации, погибли два сотрудника МВД», — заявил источник издания. Взрыв, по данным газеты, произошел на улице Картоева около 19:00 по Минску.


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