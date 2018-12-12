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Видеофакт: США успешно испытали ракету-перехватчик

  • 12.12.2018, 21:43
  • 1,316

Система ПРО сбила баллистическую ракету.

ВМС США и Агентство противоракетной обороны США успешно осуществили перехват баллистической ракеты. Об этом сообщает «Голос Америки».

Ракету-мишень запустили над океаном с самолета C-17, который находился в нескольких тысячах километров от Гавайев.

Это второй подряд перехват баллистической ракеты средней дальности с использованием ракеты-перехватчика SM-3 Block IIA системы ПРО Aegis Ashore.

Директор Агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант Сэм Гривз подчеркнул, что системы ПРО являются оборонительным, а не наступательным вооружением.

Прошлый успешный перехват был осуществлен в октябре. До этого были проведены два неудачных теста: в первом случае произошел сбой в работе ракетного двигателя, во втором - комплекса ПРО допустил ошибку оператор.

США развернули системы ПРО на Аляске и в Калифорнии для защиты от северокорейских баллистических ракет.


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