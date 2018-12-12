Экс-юриста Трампа приговорили к трем годам тюрьмы 12.12.2018, 21:57

Майкл Коэн

Фото: AP

Обвинение просило приговорить Майкла Коэна к 4-5 годам лишения свободы.

Бывший адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн, признавший свою вину в нескольких преступлениях, в среду приговорен судом в Нью-Йорке к 3-м годам лишения свободы, передает «Голос Америки».

Обвинение призывало суд приговорить Коэна к тюремному заключению на срок от 4 до 5 лет за преступления, связанные с нарушением правил финансирования предвыборных кампаний. Адвокат признался, что незаконно выплатил деньги за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в связи с Трампом.

Судя по судебным документам, в приговоре были учтены и другие преступления Коэна, в том числе дача ложных показаний Конгрессу, а также налоговые и финансовые махинации.

До последнего момента было неясно, попросит ли спецпрокурор Роберт Мюллер проявить снисходительность к Коэну, который, как сообщается, оказал значительную помощь расследованию о связях между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Известно, что адвокаты Коэна просили суд не лишать их подзащитного свободы, настаивая, что действия юриста были обусловлены его преданностью Трампу.

По их словам, он поддерживал «тесные и регулярные контакты с представителями Белого дома и юристами», когда готовился дать показания в Конгрессе, в ходе которых солгал, что Трамп отказался от строительного проекта в Москве до начала предвыборной кампании. Впоследствии Коэн признался, что на самом деле Трамп работал над этим проектом до июня 2016 года, то есть во время праймериз. По словам юриста, он докладывал Трампу о своих попытках получить разрешение на строительство, хотя в итоге проект сорвался.

Трамп и его адвокаты стараются преуменьшить значимость истории с выплатами за молчание, настаивая, что это максимум гражданское, а не уголовное нарушение избирательного законодательства.

Президент написал в своем «Твиттере», что Коэн просто пытается добиться смягчения приговора, давая ложные показания против него, и заявил, что юрист должен отбыть «полный срок».