Алексей Бага: Уровень БАТЭ позволяет рассчитывать на успех в матче с ПАОКом 12.12.2018, 22:02

Алексей Бага

Главный тренер БАТЭ рассказал о подготовке к завтрашней игре против ПАОКа

Слова Алексея Баги передает пресс-служба клуба.

– Насколько важным оказался для вас мини-сбор в Греции? И в каком состоянии подходите к завтрашнему матчу?

– Считаю, подходим к игре в очень хороших психологическом и физическом состоянии. Этот мини-сбор был очень нужен и важен для нас, поскольку погода в Беларуси не позволяет тренироваться в оптимальных условиях. Ребята побыли вместе несколько дней, еще больше сплотились. Тренерский штаб имел время провести работу над какими-то ошибками. Иными словами, время в Греции проведено плодотворно.

– Что, на ваш взгляд, может решить исход поединка? И смотрели ли последние игры с участием соперника?

– Конечно, видели все последние поединки ПАОКа, проделали большую работу по разбору этих матчей. А решить исход в подобных противостояниях способна любая мелочь, любой самый маленький игровой эпизод. Мы должны быть сконцентрированными на протяжении всех 90 минут.

– Какие сильные стороны ПАОКа вы могли бы выделить?

– Это хорошая команда с поставленной игрой. С ПАОКом работает очень серьезный специалист Рэзван Луческу, имеющий в распоряжении квалифицированную обойму. Ожидаем непростого матча, понимаем, кому противостоим. Тем не менее наш уровень позволяет рассчитывать на успех.

– Каких игроков в составе соперника вы могли бы выделить?

– В каждой линии есть лидеры, футболисты, немало повидавшие на своем веку. Но прежде всего в голову приходит фигура Александара Прийовича – сильного нападающего и бомбардира. Хотя в целом вся команда является очень сбалансированной, что говорит о ее силе, – сказал Бага.