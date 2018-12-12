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Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани

  • 12.12.2018, 22:17

Неизвестный бросил гранату в силовиков.

Появились фото и видео с места взрыва в Назрани, где неизвестный бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов, кадры передал РБК владелец ТЦ «Ковчег» Идрис Абадиев.

По его словам, взрыв произошел в соседнем с ТЦ здании, где находится магазин Zenden. «В подвальном помещении сперва был выстрел, потом взорвалась граната, потом снова был выстрел», — сказал Абадиев. Позже из здания вышли несколько сотрудников правоохранительных органов, они получили ранения и были госпитализированы, заявил владелец ТЦ.

Видеозаписи с места взрыва также опубликовали пользователи соцсетей.

Позже в пресс-службе регионального управления МВД РФ сообщили, что инцидент произошел во время задержания подозреваемых — один из них бросил гранату, двое полицейских пострадали, их направили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

В МВД РФ заявили, что нападавшие были убиты ответным огнем, передает «Интерфакс».


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