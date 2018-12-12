Белорусский завод не допустили к приватизации украинского «Центрэнерго» 12.12.2018, 22:35

Показался российский след.

Конкурс по продаже госпакета акций украинской энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго» в размере 78% 13 декабря не состоится. Об этом в Facebook сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров. Белорусский интерес состоял в том, что заявку на участие в конкурсе подавал и «Нефтебитумный завод» из Червенского района.

«Участники конкурса, а это ООО „Укрдонинвест» и Производственное унитарное предприятие „Нефтебитумный завод“ (Беларусь), не допущены к участию в конкурсе, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства», — говорится в сообщении главы ФГИ.

В частности, пункту 5.7.14 «Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ», о предоставлении информации и копий документов относительно связанных с потенциальным покупателем людей. Также не предоставлены копии документов о подтверждении получения средств на сумму не менее начальной цены продажи объекта.

Кроме того, по информации, предоставленной правоохранительными органами Украины, конечным бенефициарным владельцем одного из претендентов является лицо, которое также является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных на территории России, о чем участник не сообщил в конкурсной документации.

Напомним, что в начале сентября Кабмин Украины утвердил график подготовки к приватизации и проведения конкурса по продаже пакета акций «Центрэнерго» и предложил установить стартовую цену продажи 78,3% акций предприятия в 5,99 млрд гривен (220 млн долларов). Сообщение о проведении конкурса было опубликовано 29 октября. Об участии в приватизации объявили 5 компаний.

«Центрэнерго» — это одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины, которая играет значительную роль в обеспечении жизнедеятельности промышленно развитых Киевской, Харьковской и Донецкой областей Украины. В состав компании входят три тепловых электростанции: Углегорская, Змиевская и Трипольская. Суммарная проектная мощность станций составляет 7690 МВт, что равняется около 15% от общей мощности электростанций Украины.

Нефтебитумный завод был создан на базе коммунального предприятия «Веска-Эмульбит» в результате продажи на конкурсе. В 2012 году предприятие в Червенском районе выкупил новополоцкий нефтетрейдер «Интерсервис», который принадлежал Александру Шакутину и Николаю Воробью, за сумму около 4,5 млн долларов. С недавних пор «Интерсервис» полностью контролирует Воробей.

Нефтебитумный завод — один из крупнейших в стране производителей дорожного битума. По итогам 9 месяцев, входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Минской области. Компания также ведущий поставщик битума в Украину.

Нефтебитумный завод был одним из крупнейших получателей российских нефтепродуктов, из-за которых между Минском и Москвой возник спор.

Выпускник Киевского национального университета Николай Воробей также владеет Абсолютбанком и туристическим комплексом «Красный Бор».