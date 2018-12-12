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Гендиректор SWIFT объявил об уходе с должности

  • 12.12.2018, 22:40
Готтфрид Лейббрандт
Фото: @thefinanser / Twitter

Готтфрид Лейббрандт находился на должности гендиректора SWIFT с 2012 года.

Генеральный директор международной системы передачи финансовой информации SWIFT Готтфрид Лейббрандт объявил об уходе с должности. Об этом 12 декабря проинформировал сайт системы.

В отставку он намерен подать в конце июня 2019 года.

На должности гендиректора Лейббрандт находится с 2012 года, а в системе SWIFT он – с 2005-го.

"Будучи гендиректором, Готтфрид обеспечил стабильное финансовое положение SWIFT, усилил функции SWIFT по управлению рисками и безопасностью", – отметил председатель совета директоров SWIFT Явар Шах.

Международная система передачи финансовой информации SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру.


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