Гендиректор SWIFT объявил об уходе с должности
- 12.12.2018, 22:40
Готтфрид Лейббрандт находился на должности гендиректора SWIFT с 2012 года.
Генеральный директор международной системы передачи финансовой информации SWIFT Готтфрид Лейббрандт объявил об уходе с должности. Об этом 12 декабря проинформировал сайт системы.
В отставку он намерен подать в конце июня 2019 года.
На должности гендиректора Лейббрандт находится с 2012 года, а в системе SWIFT он – с 2005-го.
"Будучи гендиректором, Готтфрид обеспечил стабильное финансовое положение SWIFT, усилил функции SWIFT по управлению рисками и безопасностью", – отметил председатель совета директоров SWIFT Явар Шах.
Международная система передачи финансовой информации SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру.