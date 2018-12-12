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ЦСКА Гончаренко обыграл в Мадриде «Реал» - 3:0

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  • 12.12.2018, 22:52
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Команда белорусского тренера сотворила сенсацию.

Московский ЦСКА, который возглавляет белорусский специалист Виктор Гончаренко, разгромил на выезде мадридский ЦСКА — 3:0, передает pressball.by.

Реал — ЦСКА — 0:3

Голы: 0:1 — Чалов (37). 0:2 — Щенников (43). 0:3 — Сигурдссон (73).

В параллельной встрече "Виктория" обыграла "Рому" — 2:1. Таким образом чешская команда сохранила третью строку в группе и продолжит выступление в Лиге Европы, а "армейцы" завершают выступление в еврокубках.

Группа "G": Реал — 12 очков (6 матчей), Рома — 9 (6), Виктория — 7 (6), ЦСКА — 7 (6).


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