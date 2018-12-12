Включайте уже голову! 2 Блогер burckina-new

12.12.2018, 22:59

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Фото: AFP

Обращение к людям, смотрящим российское ТВ.

Наблюдая за российским обществом эпохи развитого путинизма и эпохи развитого интернета, понимаешь, что оптимисты смотрят телевидение, а реалисты читают интернет и смотрят Ю-туб. При этом понимаешь, что оптимисты потому и оптимисты, что смотрят ТВ, а не наоборот. То есть телевизионная пропаганда их делает оптимистами, отшибая напрочь критическое восприятие текущей реальности. Раз Путин и Медведев по зомбоящику говорят, что все хорошо и будет еще лучше, то так и есть.

На этом месте остановимся и заглянем в глубь тысячелетий к истории возникновения и становления человеческих сообществ. Понятно, что жизнь людей не было с самого начала райской. Скорее она была адской борьбой за выживание: кругом хищники, опасность от своих конкурентов - соседних племен, дефицит кормовой базы и прочее. А тут еще климат периодически подкидывает кунштюки: то засуха, то оледенение, то еще что.

В таких условиях человечеству совершено нельзя было расслабляться и не думать о завтрашнем дне. К завтрашнему дню, который может подкинуть неожиданный сюрприз в виде катаклизма, нужно было всегда готовиться - делать запасы, учиться новым навыкам самому и обучать этому своих детей. В итоге такой эволюции выжили исключительно реалисты, а оптимисты, не думавшие с тревогой о завтрашнем дне просто вымерли.

Но по мере развития цивилизации и производительных сил карт-бланш на выживание и расширенное воспроизводство стали получать и оптимисты. В хороших условиях, например высоких урожаев, пока реалисты-пессимисты готовились к худшим временам оптимисты жили активнее и оставляли после себя более многочисленной потомство, пока пессимисты экономили и делали запасы на черный день. Потом ситуация могла резко измениться и наступал какой-нибудь катаклизм, например война, мор и голод, и вновь выкашивал оптимистов, делая оставшихся в живых реалистами.

В итоге таких качелей хороших и плохих времен в человечестве сложилось поровну оптимистов и пессимистов (реалистов). Оптимисты лучше выживают в хорошие времена и вымирают при наступлении плохих. Пессимисты же наоборот - выживают в плохие и сокращают свою долю в хорошие времена.

Вернемся в свете этих соображений в современную Россию, где сложилась ситуация, когда времена наступают откровенно говоря не самые лучшие, но госпропаганда при этом активно внушает населению, что все хорошо, прекрасная маркиза - не нужно беспокоиться о завтрашнем дне, т.к. благодаря мудрой политике Путина завтра будет еще лучше, чем сегодня. В итоге зомбированное на 86% население голосует за продолжение все той же губительной с точки зрения реалистов политики в стране.

В общем, есть риск, что эти 86% россиян-оптимистов рискуют не выжить на этом "Титанике" с капитаном Путиным на мостике. Так и будут думать, что сигнальные ракеты - не тревожные сигналы, а праздничный салют и что оркестр на тонущем корабле играет в честь очередного праздника, а не с целью отвлечь публику от катастрофы, пока капитан и его команда грузят свои пожитки на спасательные шлюпки.

В общем, если хотите выжить, то не расслабляйтесь, почаще смахивайте лапшу с ушей и включайте уже голову.

Блогер burckina-new, kasparov.ru