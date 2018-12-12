закрыть
13 декабря 2018, четверг, 0:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Включайте уже голову!

2
  • Блогер burckina-new
  • 12.12.2018, 22:59
  • 3,064
Фото: AFP

Обращение к людям, смотрящим российское ТВ.

Наблюдая за российским обществом эпохи развитого путинизма и эпохи развитого интернета, понимаешь, что оптимисты смотрят телевидение, а реалисты читают интернет и смотрят Ю-туб. При этом понимаешь, что оптимисты потому и оптимисты, что смотрят ТВ, а не наоборот. То есть телевизионная пропаганда их делает оптимистами, отшибая напрочь критическое восприятие текущей реальности. Раз Путин и Медведев по зомбоящику говорят, что все хорошо и будет еще лучше, то так и есть.

На этом месте остановимся и заглянем в глубь тысячелетий к истории возникновения и становления человеческих сообществ. Понятно, что жизнь людей не было с самого начала райской. Скорее она была адской борьбой за выживание: кругом хищники, опасность от своих конкурентов - соседних племен, дефицит кормовой базы и прочее. А тут еще климат периодически подкидывает кунштюки: то засуха, то оледенение, то еще что.

В таких условиях человечеству совершено нельзя было расслабляться и не думать о завтрашнем дне. К завтрашнему дню, который может подкинуть неожиданный сюрприз в виде катаклизма, нужно было всегда готовиться - делать запасы, учиться новым навыкам самому и обучать этому своих детей. В итоге такой эволюции выжили исключительно реалисты, а оптимисты, не думавшие с тревогой о завтрашнем дне просто вымерли.

Но по мере развития цивилизации и производительных сил карт-бланш на выживание и расширенное воспроизводство стали получать и оптимисты. В хороших условиях, например высоких урожаев, пока реалисты-пессимисты готовились к худшим временам оптимисты жили активнее и оставляли после себя более многочисленной потомство, пока пессимисты экономили и делали запасы на черный день. Потом ситуация могла резко измениться и наступал какой-нибудь катаклизм, например война, мор и голод, и вновь выкашивал оптимистов, делая оставшихся в живых реалистами.

В итоге таких качелей хороших и плохих времен в человечестве сложилось поровну оптимистов и пессимистов (реалистов). Оптимисты лучше выживают в хорошие времена и вымирают при наступлении плохих. Пессимисты же наоборот - выживают в плохие и сокращают свою долю в хорошие времена.

Вернемся в свете этих соображений в современную Россию, где сложилась ситуация, когда времена наступают откровенно говоря не самые лучшие, но госпропаганда при этом активно внушает населению, что все хорошо, прекрасная маркиза - не нужно беспокоиться о завтрашнем дне, т.к. благодаря мудрой политике Путина завтра будет еще лучше, чем сегодня. В итоге зомбированное на 86% население голосует за продолжение все той же губительной с точки зрения реалистов политики в стране.

В общем, есть риск, что эти 86% россиян-оптимистов рискуют не выжить на этом "Титанике" с капитаном Путиным на мостике. Так и будут думать, что сигнальные ракеты - не тревожные сигналы, а праздничный салют и что оркестр на тонущем корабле играет в честь очередного праздника, а не с целью отвлечь публику от катастрофы, пока капитан и его команда грузят свои пожитки на спасательные шлюпки.

В общем, если хотите выжить, то не расслабляйтесь, почаще смахивайте лапшу с ушей и включайте уже голову.

Блогер burckina-new, kasparov.ru


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип