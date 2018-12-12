закрыть
13 декабря 2018, четверг, 0:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

США сообщили об обещании РФ убрать Ту-160 из Венесуэлы

3
  • 12.12.2018, 23:08
  • 1,965

В Венесуэле бомбардировщики, способные наносить удары ядерным оружием, пробудут лишь четыре дня.

Российские власти информировали США о планах вывести два стратегических бомбардировщика Ту-160 из Венесуэлы в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс, передает РБК.

«Мы поговорили с представителями России, и нам сообщили, что их военные самолеты, которые прибыли в Венесуэлу, вылетят в пятницу и вернутся в Россию», — цитирует агентство слова Сандерс.

Два бомбардировщика Ту-160 прибыли в Венесуэлу из России 10 декабря. Вместе с ними в латиноамериканскую страну были отправлены грузовые Ан-124 «Руслан» и лайнер Ил-62. На отдельных этапах пути через Атлантику их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Общая длина маршрута превысила 10 тыс. км. В Венесуэле российские самолеты примут участие в учениях.

До этого Ту-160 уже наносили визиты в Венесуэлу. Первый полет в Латинскую Америку они совершили в сентябре 2008 года. Позднее, в ноябре—декабре 2008 года, в Карибское море прибыл атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Второй раз бомбардировщики отправились в Венесуэлу в 2013 году. С тех пор российские стратегические бомбардировщики не посещали Латинскую Америку.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 декабря сообщал, что Россия продолжит проводить переброску Ту-160 в Венесуэлу и что корабли Военно-морского флота также будут заходить в венесуэльские порты. «Думаю, что мы эту практику продолжим, тем более что она на пользу и Венесуэле, и России», — заявил он.


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип