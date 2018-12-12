Правительство Беларуси не в состоянии спланировать месяц наперед 1 12.12.2018, 23:12

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Белорусы до сих пор не знают, будет ли 2 января выходным днем.

Будит ли 2 января выходным? Что ответили в правительстве на этот вопрос за две недели до Нового года – комментарий может произвести впечатление на незнакомых с белорусскими реалиями.

С вопросом в отдел по работе с обращениями Совмина обратилось Еврорадио.

Цитируем ответ:

– Вопрос о переносе, в том числе касательно 2 января, будет рассматриваться. Но когда это станет известно, я не могу вам сказать.

Ситуация выглядит вопиющей: за две недели до Нового Года многие белорусы не могут спланировать выходные – а в правительстве никуда не спешат. Планировать ли на 2 января поездку к родственникам или куда дальше? Бронировать ли столик в кафе? Нет ответа, пишет «Салiдарнасць».

При этом многие вообще-то готовы пополнить государственную казну – через уплату налогов с разных услуг. Но, видимо, в правительстве решили сэкономить гражданам заначки – ведь если ничего не спланировать, то, скорее всего, придется сидеть дома.

И еще один вопрос. Какое, блин, у нас может быть еще развитие экономики, какое удвоение ВВП, если в правительстве не могут спланировать для страны ближайшие три недели?