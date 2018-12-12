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Европарламент призвал отменить проект «Северный поток-2»

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  • 12.12.2018, 23:16
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Фото: dpa

Евродепутаты подчеркнули, что считают проект представляющим угрозу для энергетической безопасности Европы.

Европарламент на сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта «Северный поток-2». Об этом говорится в релизе на сайте парламента.

«Поскольку Украина играет решающую роль в европейских сетях энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток-2 в обход Украины, так как это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности», — заявили в парламенте.

На заседании члены Европарламента также дали оценку инцидента в Керченском проливе: заявили, что «решительно осуждают недавнюю агрессию России против Украины» и потребовали «немедленного и безоговорочного освобождения» украинских кораблей и моряков.

«Резолюция призывает Евросоюз и его членов ввести адресные санкции против России, если украинские военнослужащие не будут освобождены и если продложится военная эскалация», — говорится в сообщении парламента.

Европарламент принял резолюцию: 433 голоса «за», 105 — «против», воздержались 30 депутатов.


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