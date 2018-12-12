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Белорусы о пожеланиях властям: Одно желание - чтобы он ушел от нас подальше

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  • 12.12.2018, 23:31
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Белорусы рассказали о своих пожеланиях власти, а также прокомментировали рост цен.

Годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 5 процентов. Быстрее всего дорожает еда. Только за прошлый месяц продовольственные товары подорожали на 1,2%.

«Белсат» решил узнать, действительно ли цены растут столь стремительно, из первых уст – от тех, кто почти каждый день ходит в магазины. Также белорусы рассказали, чего они хотели бы пожелать властям.


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