NASA запускает наноспутники из живописного места на Земле: онлайн-трансляция 13.12.2018, 8:20

Специальная ракета разработана для заброски в космос миниатюрных коммерческих спутников.

Вскоре небольшая космическая компания Rocket Lab намерена запустить в Новой Зеландии ракету-носитель сверхлегкого класса Electron с 13 миниатюрными спутниками. Заказ на выведение кубсатов на низкую околоземную орбиту сделало Аэрокосмическое управление США, сообщает liga.net.

Если не подведет погода, техника и персонал, зажигание на 50-тонной стартовой площадке SLS-1 на самом южном крае полуострова Махия, который находится на восточном побережье Северного острова Новой Зеландии, произойдет ровно в назначенное время.

В случае форсмажора у Rocket Lab есть четырехчасовое стартовое окно в каждый из дней с 13 по 21 декабря. Перенос стартов — обычное дело в космонавтике.

Миссия носит официальное название от NASA — ELaNa-19.

Аббревиатура — сокращение от Educational Launch of Nanosatellites ("запуск наноспутников в образовательных целях"), кубсат-программы ведомства.

По традиции в Rocket Lab придумали еще и неофициальное название — This One's For Pickering ("Это для Пикеринга"), в честь американского физика-астронома новозеландского происхождения Уильяма Пикеринга. Он более двух десятилетий работал директором Лаборатории реактивного движения США (1954—1976); под его руководством были созданы первые зонды NASA.

Это второй полноценно-коммерческий запуск американской частной компании и четвертый вообще (с учетом экспериментального и полукоммерческого). Первый полет назывался "Это тест", второй — "Все еще тестируем", прошлый — "Пора за дело".

Многие кубсаты этой миссии попадут в космос благодаря программе NASA, которая называется CSLI (CubeSat Launch Initiative). Ведомство считает, что наноспутники за счет относительной дешевизны играют все большую роль в изучении космоса, образовательных и исследовательских начинаниях, а также являются удобной платформой для обкатки демо-технологий.

Вместе с разгонным блоком все кубсаты весят около 78 кг. Они будут размещены на круговой орбите с наклонением 85° на высоте около 500 км над Землей.

Для компании Питера Бека это особенный старт: впервые чисто коммерческая ракета выведет в космос только кубсаты от NASA. Ранее наноспутники запускали лишь в нагрузку к основным спутникам.

Electron разработана для заброски в космос миниатюрных коммерческих спутников. Двухступенчатая ракета высотой 17 м и диаметром 1,2 м собрана частично из углеродных композитов и оборудована 10 двигателями Rutherford (9 на маршевой ступени, 1 — на второй).

Пустая ракета весит всего 1,2 тонны, а заправленная керосином и жидким кислородом — около 12,5 тонн.

Ракета может выводить до 150 кг грузов на солнечно-синхронную орбиту (500 км) и до 250 кг на низкую опорную орбиту.

В компании заверяют, что нижняя цена запуска — $4,9 млн.

В будущем Rocket Lab хотят выйти на один старт в неделю.