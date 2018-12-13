Приключения полоцкой елки 13.12.2018, 8:34

Фото: gorod214.by

Что стало с новогодним деревом, простоявшим на площади всего день.

Новогоднюю ель, которая всего один день простояла на площади Свободы — главной в Полоцке, подрезали на несколько метров и установили в микрорайоне «Аэродром», сообщает gorod214.by.

Напомним, за то короткое время, пока елка стояла на площади Свободы, ее успели обсудить в социальных сетях.

«Немножко лысая», — шутил один из пользователей. «Она просто устала от этой жизни», — написал другой. «Зато настоящая», — парировал третий. «Это новое веяние в новогоднем торжестве», — отвечал им четвертый.

Директор ЖКХ Полоцка Александр Михалевич сообщил tut.by, что елку повредили при транспортировке, поэтому ее решили убрать с площади Свободы и, подрезав, установить в микрорайоне «Аэропорт», где ставят более низкие новогодние деревья.

А на центральной площади елку обещают установить до конца этой недели.

28 декабря в Полоцке пройдет парад снеговиков, и организаторы праздника установят возле новогоднего дерева огромные елочные игрушки.