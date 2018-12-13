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Европарламент призвал ЕС не пускать в свои порты корабли из РФ

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  • 13.12.2018, 8:46
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Фото: Getty Images

Резолюцию поддержали 433 депутата.

Европейский парламент принял резолюцию, которой призвал страны-члены ЕС закрыть порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против РФ за агрессию против Украины в Керченском проливе. Резолюцию поддержали 433 депутата, 30 воздержались, 205 проголосовали против, сообщает УНИАН.

Европарламент осудил "сознательный акт агрессии РФ против Украины" в Керченском проливе 25 ноября и потребовал освободить захваченные украинские суда и моряков.

Если же этого не произойдет, Европарламент призвал ЕС ввести новые санкции против России.

Кроме того, ЕП потребовал от Кремля гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

"Европейский парламент призывает ЕС и его страны-члены закрыть доступ к портам ЕС российским судам, идущим из Азовского моря, если Россия не восстановит свободу судоходства через Керченский пролив и Азовское море", - говорится в резолюции.

Также ЕП призвал ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине на регион Азовского моря.

Ранее сообщалось, что санкции против РФ за нападение на украинские военные корабли в Керченском проливе поддержали около 10 стран-членов ЕС.


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