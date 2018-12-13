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Правительство подготовило новые сюрпризы для «тунеядцев»

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  • 13.12.2018, 8:54
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Базу данных расширят за счет сведений о детях и учащихся.

Власти подготовили некоторые изменения для «тунеядцев». Среди прочего, обновили перечень данных, которые содержатся в базе о не занятых в экономике. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 8 декабря 2018 года № 881.

Сайт tut.by посмотрел, какие новшества введут для «не занятых в экономике».

Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу «не занятого в экономике населения». Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.

В базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включены около 500 тысяч человек.

Какой информацией дополнят тунеядскую базу?

Внесли некоторые изменения в перечень информации, которая содержится в базе о не занятом в экономике населении. Так, сейчас в базе есть данные идентификационного номера, а также такая информация, как ФИО, дата рождения, пол, гражданство, информация о регистрации по месту жительства (пребывания), данные удостоверяющего личность документа.

К этому перечню добавили также такую информацию, как подданство; дата смерти, дата объявления физлица умершим; дата отмены решения об объявлении физлица умершим;

дата признания физлица безвестно отсутствующим, дата отмены решения о

признании физлица безвестно отсутствующим; дата признания физлица недееспособным, дата отмены решения о признании физлица недееспособным;

идентификационный номер и дата рождения ребенка; дата лишения родительских прав, восстановления в родительских правах.

Минобр будет создавать общую базу обучающихся

Для формирования и ведения базы данных граждан, не занятых в экономике, Минобр подготовит единую базу данных обучающихся.

«Министерству образования обеспечить проведение до 1 апреля 2019 года организационно-технических мероприятий по интеграции в общегосударственную автоматизированную информационную систему базы данных обучающихся в целях автоматизации процесса ее формирования», — говорится в постановлении.

Сопровождение базы данных обучающихся будут осуществлять за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на функционирование учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».

Как белорусам будут сообщать, что они попали в базу?

Сообщать белорусам о включении их в базу будут посредством соответствующих электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Власти также прописали, что информировать об оплате ЖКУ с возмещением затрат будут через жировки.

Что еще изменили?

Информацию о тех, кто производит продукцию растениеводства, животноводства на

земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, теперь будут вносить в базу не облисполкомы и Мингорисполком, а Национальное кадастровое агентство.

Некоторые изменения касаются состава постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Теперь в ее состав секретаря могут включать по желанию. Должность секретаря комиссии, входящего в его состав, может вводиться в пределах установленной численности работников рай- или горисполкома. Секретарь комиссии, не входящий в ее состав, может являться работником организации, подчиненной соответствующему местному исполнительному и распорядительному органу.

Раньше было прописано, что «члены комиссии, за исключением секретаря, выполняют свои обязанности на общественных началах». Теперь этот пункт исключили.

Также прописали, что комиссии могут «принимать решения о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории с представлением в территориальные органы внутренних дел выписок из протоколов заседаний комиссий, содержащих соответствующие решения».

Сейчас в документах прописано, что база данных формируется на основании отнесения граждан к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике. После внесения изменений этот пункт звучит так: «база данных формируется на основании списков идентификационных номеров граждан, являющихся трудоспособными гражданами, занятыми в экономике, или не относящихся к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике».

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».


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