В Могилеве владельцы гаражей устроили «передвижной» протест 13.12.2018, 8:59

1,817

Жители города борются за свое имущество.

Более 60 металлических гаражей снесли в Могилеве с начала года. Еще по 6 объектам работы завершат до конца декабря, рассказали главы администраций Октябрьского и Ленинского районов областного центра, сообщает tut.by.

По словам чиновников, сейчас в Могилеве около 100 металлических гаражей — и это притом, что только в Октябрьском районе на протяжении трех последних лет уже снесли 66 гаражей. Часть из них перенесли на территорию гаражных кооперативов.

Сделать это предложили всем владельца металлических гаражей в городе. Пенсионерам, инвалидам оказывают помощь по перемещению.

Владельцы некоторых гаражей, подлежащих сносу, перевозят их с одной территории города на другую, говорят чиновники. Так они хотят избежать специально созданной комиссии, которая занимается установлением собственников гаражей. Такие люди могут быть оштрафованы за невыполнение полученного предписания.