В Анкаре скоростной пассажирский поезд столкнулся с пригородным составом 13.12.2018, 9:09

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Фото: hurriyet.com.tr

Более 40 человек пострадали, как минимум четверо погибли.

В Турции произошло крушение скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Анкары в Конью, с рельсов сошли два вагона, сообщили Hurryiet и CNN Turk, передает РБК.

По информации властей, как минимум четыре человека погибли, еще более 40 пострадали.

Мэрия Анкары распространила заявление, что причиной крушения поезда в Турции стало столкновение с пригородным поездом. По информации Минтранса Турции, скоростной поезд столкнулся с маневренным локомотивом.

Авария произошла примерно через четыре минуты после начала движения от станции Мансардиз, когда он набрал скорость порядка 80-90 км/ч. Скоростной поезд сошел с рельсов, задев путепровод. Из-за удара на состав обрушился пешеходный мост. Некоторые пассажиры пока не могут выбраться из поезда.

Причины аварии пока неизвестны, как и точное число пострадавших, на месте продолжают работать службы спасения и медики.

На видео, распространенном турецкими новостными ресурсами, видны искореженные вагоны, фрагменты обрушившегося перехода, работа спасателей.