Защитник Куропат Дмитрий Казакевич: Спасибо всем за поддержку 2 13.12.2018, 9:19

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Фото: onliner.by

Активист, которого сбила машина, готов снова бороться за национальный мемориал.

Вечером 12 декабря активист Дмитрий Казакевич был сбит машиной у ресторана «Поедем поедим» возле мемориала жертвам политических репрессий в Куропатах.

Дмитрий Казакевич после происшествия опубликовал короткое видео, в котором рассказал, что у него после столкновения болят рука и нога. Как сообщил другой защитник Куропат Анатолий Наумович, Казакевича отвезли в больницу в Боровлянах с подозрением на перелом ноги, сообщает «Радыё Свабода».

В 12 ночи Казакевич написал, что уже находится дома, перелома ноги нет.

Наумович тем временем заявил о «волне провокаций» против защитников Куропат: в тот же день были задержаны один из лидеров акции протеста Павел Северинец и активист Сергей Аненков, которые якобы «не подчинялись законным требованиям» сотрудника ГАИ (Северинец перед задержанием успел заявить, что такого не было). Вероятно, Северинца и Аненкова будут судить 13 декабря - ночь они провели в изоляторе УВД Минского района.

Также Наумович утверждает, что в Логойском районе собирались задержать активиста Дениса Урбановича, но тот «успел скрыться».