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Фотофакт: Белорусы могут встретить Рождество с «Погоней»

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  • 13.12.2018, 9:27
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В Гродно продаются патриотические украшения для елок.

Какие Рождество и Новый год без украшений на елке? Магазин "Адметнасць" с белорусскими вещами, расположенной по улице Кирова 3 в Гродно, предлагает елочные игрушки с белорусским орнаментом, «Погоней», Святым Николаем и батлейкой, сообщает «Радыё Рацыя».

Большинство изделий – ручной работы, говорит хозяйка магазина Ольга Веремеенко:

- Это фабрика "Белпалм", которая делает елочные украшения, она находится в Минске. Они под брендом "Грай" уже довольно давно работают. Насколько мне известно, у них работает не менее 50% неполноценных людей. Они все делают своими руками, я о них давно читала и мечтала об этих игрушках. Вот они к нам и пришли.


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