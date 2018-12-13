Прощай, «парламент» – здравствуй, улица 2 13.12.2018, 9:33

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Получат от народа ответ. Неизбежно.

В тени торжеств по случаю 25-летия российской Конституции остался другой юбилей – выборы первой в истории новой России Государственной Думы, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Впрочем, оба этих торжества больше похожи на поминки – нет уже той страны, для которой принималась Конституция, в которой избиралась Госдума.

И Конституция – пустой звук, и Госдума как самостоятельное политическое учреждение давно мертва.

Все это в прошлом. И никогда не вернется.

Но есть одно интересное наблюдение, одно сравнение минувшего 1993-го и настоящего 2018-го.

Избрание Госдумы, яркой, шумной, оппозиционной – увело противостояние народа и власти с улиц в парламент. Этот шаг прекратил насилие в российской политике, заменил его спорами в парламенте. Спустя четверть века видим обратное и закономерное явление.

Ликвидация самостоятельности Госдумы, её превращение в промокашку Путина выводит граждан на улицы, ведет к росту насилия. Да и что в этой Думе можно решить? Никаким центром власти она не является.

Это – деградация и уничтожение политики в России, ее замена дракой и прямой путь к террору. Как с одной стороны – «казачьи» экстремисты 5 мая, так и с другой – взрыв в архангельской ФСБ.

Юбилей Госдумы остался в тени.

Уроков из 1993 года нынешние власти не извлекли. Решили меряться с народом силой. Надеются на золотовские чудо-броневики для разгона масс, на эскадроны в папахах.

Получат от народа ответ. Неизбежно.