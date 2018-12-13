«Вот достойный ответ на нелепые декреты Лукашенко» 16 13.12.2018, 10:22

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А если не услышит – встречаемся на центральной площади своего города.

Брестчане показали ответ диктатору на его нелепые декреты, в первую очередь – на декрет №1 о «тунеядцах»

На улицах города начали появляться листовки с текстом: «Чтоб пополнить свой бюджет, Я придумал вам декрет! Получи-ка наш ответ: Для Урода денег НЕТ!».

Листовки с такой надписью, а также с изображениями Лукашенко и человеческой ладони, которая показывает «дулю», появились в Бресте.

Житель Бреста в письме прокомментировал сайту Charter97.org появление листовок:

«Класс! Иду по городу, а тут такое... Это же наглядная инструкция, как надо отвечать всем этим комиссиям. Вот достойный ответ на нелепые декреты Лукашенко. А если не услышит и это, встречаемся на центральной площади своего города!».

Напомним, что с 1 декабря в Беларуси начали действовать базы «тунеядцев». В списки попали 500 тысяч человек.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».