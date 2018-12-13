СМИ: «Роснефть» отказалась от работы в Иране из-за санкций США 2 13.12.2018, 9:59

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Ранее россияне подписали контракт с Иранской национальной нефтяной компанией.

"Роснефть" отказалась от работы в Иране из-за американских санкций в отношении Тегерана. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в российской государственной компании.

В конце 2017 года "Роснефть" и Иранская национальная нефтяная компания подписали дорожную карту по реализации стратегических проектов. Тогда же глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что инвестиции в них могут составить до 30 миллиардов долларов. Однако, по словам одного из источников газеты, переговоры были прекращены летом 2018 года в связи с угрозой введения США санкций в отношении Ирана. В итоге они были введены 6 ноября и среди прочего включали эмбарго на импорт иранской нефти.

Другой собеседник издания отмечает, что еще одной причиной ухода из Ирана стало изменение стратегии "Роснефти", которая сосредоточилась на росте внутри России. Ещё один источник "Ведомостей" добавил, что обязательств перед иранской стороной у "Роснефти" не было, денег госкомпания не вкладывала, и потерь не будет. Комментариями "Роснефти" и Иранской национальной нефтяной компании газета не располагает.

Американские санкции против Ирана, которые вступили в силу 6 ноября, касаются различных секторов иранской экономики, в том числе банков и нефтедобывающих компаний. Эти меры были введены через полгода после выхода Вашингтона из многосторонней "ядерной сделки" с Тегераном. С этим решением не согласны Евросоюз, Россия и Китай. Власти ЕС объявили о разработке схемы обхода мер в отношении Ирана со стороны США.