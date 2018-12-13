Экс-глава Гомельского района брал взятки помидорами и соломой 7 13.12.2018, 10:38

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Что стало известно из суда над Александром Ситницей.

«Как там команда, играете»? — «Команда, уже не та, капитан ведь ушел». — «А что бассейн, залили?» — «Так я уже, Михалыч, не работаю там, не знаю». Пока в зал еще не вошли судья и присяжные, человек в клетке и люди по другую сторону решетки используют каждую секунду для общения. Сегодня, в отличие от первых судебных заседаний, публики в зале заметно прибавилось: бывшего председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницу, обвиняемого в получении взятки и превышении служебных полномочий, пришли поддержать его коллеги и друзья, сообщает tut.by.

На прошлом судебном заседании приступили к допросу экс-чиновника. Чтобы его завершить, понадобился еще целый день. Напомним, в самом начале процесса Ситница вину свою признал. Однако позже уже во время допроса со многими фактами следствия не соглашался.

Ковалев обещал помочь

К примеру, не признает экс-чиновник эпизод с химчисткой салона личного Mitsubishi Pajero Ситницы. Он поручил это директору районного ЖКХ, заплатил же за услугу Ковалев (друг и руководитель коммерческой фирмы, которой, по версии следствия, Ситница оказывал покровительство, а взамен получал свою выгоду).

— А сколько стоила химчистка?— интересуется прокурор.

— 100 долларов.

— Вы их Ковалеву отдали?

— Нет. Мы договаривались об определенной сумме [ранее Ситница уже пояснял, что занимал у Ковалева деньги], и я посчитал, что включу эти деньги туда.

— Согласно обвинению, эти деньги вы получили за выполнение действий в интересах Ковалева. Вы согласны с этим?

— Нет.

— Почему сами не поехали на химчистку?

— Времени не было.

Следующая история снова связана с внедорожником. Ситница обратился в автосервис, чтобы заменить в недавно приобретенной им машине ремень ГРМ, масло, фильтры и т.д. Ремонтные работы обошлись в 800 рублей — и снова платил Ковалев.

— В связи с чем вы обратились к нему?

— На тот момент у меня денег таких не было.

— Деньги ему вернули?

— Нет. Я уже говорил, что мы договорились, что он мне займет 5−7 тысяч долларов на все вопросы, которые мне на тот момент надо было порешать, и эти деньги также были включены в счет дальнейшего расчета по той сумме.

Таким же образом, по словам обвиняемого, Ковалев обещал ему помочь с ремонтами в квартире тещи и недавно простроенной в кредит личной квартире Ситницы, а также со строительством бани на дачном участке жены чиновника в Скитке. Все эти деньги, акцентирует Ситница, он брал у Ковалева в долг.

— А дату возврата оговаривали? — спрашивает гособвинитель.

— Договаривались, что летом отдам после продажи квартиры в Речице.

Вмешался и… превысил полномочия

Ситница рассказывает обстоятельства следующего эпизода, по которому его обвиняют в превышении служебных полномочий.

КСУП «Урицкое» задолжало жлобинской фирме «Прохладосервис», занимающейся ремонтом и обслуживанием холодильного оборудования, крупную сумму.

Предприятие не гасило долги уже три года. Директор фирмы (на тот момент — еще и приятель Ситницы), которой задолжало сельхозпредприятие, обратился к руководителю района с просьбой помочь решить этот вопрос.

— Прокопенко пришел ко мне, сказал, что «Урицкое» должно его фирме много денег — что-то около 0,5 млрд, — и сказал, что будет подавать в суд.

Ситница вмешался — и процесс погашения долга пошел. Сельхозпредприятие рассчитывалось хоть и понемногу, но более-менее регулярно.

— Как думаете, этим предложением рассчитаться были ущемлены интересы государственного предприятия? — спрашивает у Ситницы его адвокат.

— Думаю, нет. Директор предприятия выполнял договорные обязательства. Если он должен, то какие тут могут быть ущемления? Я просто попросил директора в рамках досудебного разбирательства найти какие-то компромиссы, чтобы хозяйство не понесло дополнительных убытков, связанных с судебными рассмотрениями, там ведь штрафные санкции в договоре за каждый день просрочки. Если бы дошло до суда, то сумму долга, который был у хозяйства, можно было бы смело умножать на два.

В райисполкоме нет сметы для встречи гостей

В очередном эпизоде Александр Ситница, по версии обвинения, не рассчитался за пользование местом для отдыха, а также угощал за счет местных предприятий гостей: не личных — региона. Кстати, этот ущерб он уже погасил.

В марте 2017 года тогда еще председатель райисполкома Ситница обратился к директору районного ЖКХ, чтобы тот предоставил ему домик для отдыха в санатории «Машиностроитель» — нужно было принять делегацию из Украины.

— Аренда этого домика платная? — спрашивает прокурор.

— Я не задавался этим вопросом.

— Почему?

— Мы не пользовались сауной и бильярдом, нам просто нужно было место, чтобы посидеть.

— А этот домик что, открыт для всех желающих?

— Это место отдыха для работников ЖКХ, для них это место всегда было бесплатным, у них «забито» это в колдоговоре.

— Это была частная встреча? — уточняет судья.

— Нет. Это была делегация из Украины, мы посетили ряд предприятий района, после этого я пригласил их поужинать.

— Как и кто приобретал для этого продукты питания? — спрашивает прокурор.

— Продукты питания помогли приобрести предприятия «Восток» и «Урицкое». Я обращался к директорам этих предприятий.

— В райисполкоме разве не предусмотрена встреча гостей? — задает вопрос судья.

— Нет. У нас нет на это сметы.

— Этот эпизод также идет как превышение служебных полномочий. Признаете? — интересуется гособвинитель.

— Я не давал указания. Это были просьбы.

— Это была ваша инициатива кормить гостей?

— Да. Я не хотел нагружать руководителей. Это была суббота, день Матери. Плюс и покушать надо же еще было что-то.

— Что?

— Ну, чтобы аппетит хороший был. Я не хотел на руководителей эти затраты вешать.

— А спиртное тогда приобреталось кем?

— Я сам.

Солома от «Урицкого», помидоры от «Тепличного»

Ситница обвиняется, например, в том, что от директора КСУП «Тепличное» он неоднократно принимал помидоры и огурцы.

По словам обвиняемого, руководитель этого предприятия действительно угощал его помидорами и огурцами. Два раза в 2017 году, и столько же — в 2018-м. «В канун 23 февраля и 8 марта», — уточняет Ситница.

— Сколько продукции вы получили всего? — интересуется гособвинитель.

— Ну кг 15, может, я их не взвешивал.

— Вам вменяется в вину, что вы давали указания директору предприятия доставлять вам эту продукцию.

— Никаких указаний не давал. Это была его инициатива.

Также Ситнице вменяется рулон соломы от КСУП «Урицкое». Экс-председателю она была нужна, чтобы укрыть на даче на зиму фундамент. За нее и за ее транспортировку он не заплатил.

А вот за перевозку сруба бани на дачный участок жены Ситница рассчитался. Но, уверено следствие, не до конца.

— Нужен был манипулятор. Обратился к директору Кореневской экспериментальной базы. Думали, за один рейс перевезем, но не управились. Пришлось делать два. Через пару дней директор приехал ко мне в райисполком и привез выписку, назвал сколько я должен — и я рассчитался.

По версии следствия, директор Кореневской базы посчитал Ситнице расходы лишь на один рейс. Обвиняемый говорит, что узнал о том, что не доплатил, уже из материалов уголовного дела. Ущерб он возместил.

В четверг суд выслушает потерпевших по делу. Ими признаны директор ОАО «Комбинат «Восток» (сейчас — директор Гомельского мясокомбината), директор КСУП «Урицкое», а также замдиректора «Гомельской птицефабрики».

Напомним, в середине апреля председатель Гомельского райисполкома Александр Ситница неожиданно для всех исчез. Никто из коллег и подчиненных главы района так и не смог ответить, где находится чиновник, а его телефон был отключен.

Через какое-то время с официального сайта райисполкома из графы «Руководство» пропала и его фамилия. В облисполкоме прокомментировали: «Александр Ситница освобожден от занимаемой должности за прогулы».

Позже в МВД сообщили, что его нашли и задержали в России, далее он был помещен в СИЗО.

Александр Ситница возглавлял Гомельский райисполком с 2009 года.