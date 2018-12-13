Россия объявила дипломата Словакии персоной нон грата 13.12.2018, 11:21

Военного дипломата вышлют из РФ.

Россия объявила военного дипломата Словакии персоной нон грата, его вышлют из страны, передает «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

Такое решение в МИД приняли в ответ на высылку российского дипломата из Словакии, которая произошла в конце ноября.

Имя словацкого дипломата не называется. МИД России назвал действия Словакии «недружестенным шагом».

Российского дипломата выслали из страны в конце ноября, однако об этом стало известно только в начале декабря. Имя дипломата не называлось. Причиной высылки премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини назвал подозрения в шпионаже.

Местные СМИ писали, что дипломата выслали из-за сбора секретной информации о Словакии и НАТО.

В ноябре в Австрии задержали 70-летнего полковника в отставке, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. По версии следствия, он был завербован советскими спецслужбами в 1988 году. Подозреваемого не стали арестовывать и отпустили под обязательство не общаться с военнослужащими.